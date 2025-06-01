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民眾黨出手！罷免吳思瑤還差5000份 黃國昌籲在地黨員出來簽連署

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
罷免綠委吳思瑤二階連署將在6月7日截止，「地動刪瑤」召集人賴苡任今早表示還差近5千份才達到目標份數，民眾黨主席、立委黃國昌今天到北投慰問「掃除綠衛兵」志工罷免也表示，地方黨部將動員請黨員出來簽連署。記者林伯東／攝影
罷免綠委吳思瑤二階連署將在6月7日截止，「地動刪瑤」召集人賴苡任今早表示還差近5千份才達到目標份數，民眾黨主席、立委黃國昌今天到北投慰問「掃除綠衛兵」志工罷免也表示，地方黨部將動員請黨員出來簽連署。記者林伯東／攝影

罷免綠委吳思瑤二階連署將在6月7日截止，「地動刪瑤」召集人賴苡任今早表示還差近5千份才達到目標份數，民眾黨主席、立委黃國昌今天到北投慰問「掃除綠衛兵」志工罷免也表示，地方黨部將動員請黨員出來簽連署，屆時將連署書轉交給「地動刪瑤」團隊，全力協助罷免吳思瑤。

「吳思瑤就是賴清德在立法院打手」，黃國昌批評，在罷免吳思瑤行動這段時間，有很多風風雨雨，有領銜人受不了壓力萌生退意，更看到民進黨怎麼動用司法檢調，以違反比例原則方式，只要敢出來罷免民進黨的立委，國家機器就給你好看。

黃國昌說，站在第一線想要告訴這一些公民、勇敢站出來的年輕人並不孤單，台灣民眾黨一定會跟大家站在一起罷面吳思瑤，到6月7日以前，他已交代北市黨部、組織部同仁，聯絡士林北投所有黨員站出來連署罷免吳思瑤，不只要放任吳繼續造謠生事，更要還給柯文哲一個公道。

在地民眾黨議員黃瀞瑩也說，會持續努力到最後一刻，希望可以把這個分數衝高，距離截止日還有一個多禮，不管是在我服務處或各個角落會持續收件，相信還會收到更多連署，等到最後有個成果會跟大家報告，不管是「掃除綠衛兵」或是「地動刪瑤」雙方都有密切聯繫，互相分進合擊一起努力。

黃國昌 罷免 吳思瑤

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