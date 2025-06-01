馬文君「福壽螺說」發酵 罷馬補件暴衝份數曝光

南投罷免國民黨立委馬文君團體近日加緊補件連署，不少外地志工到南投支援，馬文君狠酸「讓人想起異地入侵的外來生物『福壽螺』」，罷團反批扭曲民主，雙方隔空交火，意外刺激連署。據了解，罷馬補件連署書，剩不到300份就能達標。

公民團體「ALL罷馬」主導罷免投一選區立委馬文君連署行動，該選區二階所需連署書法定門檻1萬8622份，5月4日送件2萬748份，但於24日收到掛號通知書，剔除不合格3817件，須補件1720件，得在6月3日（二）前完成補件。

罷馬團體把握端午連假3天加緊補件連署作業，不少外地志工也到南投支援，協助巷戰或擺攤爭取連署書，讓馬文君昨深夜發文狠酸，看到四處強勢擺攤、標語滿街流竄，「突然想起異地入侵的外來生物『福壽螺』」，源自人們的貪婪與無知。

對此，「ALL罷馬」今反批，馬將罷免志工比喻為「福壽螺」、「異地入侵的外來生物」為不當言論，扭曲民主「公民參與」本質，以生態恐懼散播「仇外情緒」，激起社會對「外地人」敵意，南投不需要仇外言論，而是要真誠面對民意的擔當。

罷團要求馬文君為其不當言論道歉，但她今並未道歉，而是回應「尊重大家有不同聲音與意見，可是也不代表要無條件容忍惡意的栽贓與抹黑，樂見大家關注南投生態」，雙方隔空交火，引起地方關注，也意外刺激罷團補件連署氛圍。