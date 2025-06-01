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罷免吳思瑤恐功虧一簣？黃國昌喊話領銜人張克晉：放下小我

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
面綠委吳思瑤「地動刪瑤」團隊領銜人張克晉日前宣布退出，雖然團隊緊急送出更換領銜人同意書，但因未達門檻，未獲中選會同意，民眾黨主席黃國昌今天到北投為志工加油打氣，也呼籲張克晉回心轉意。記者林伯東／攝影
面綠委吳思瑤「地動刪瑤」團隊領銜人張克晉日前宣布退出，雖然團隊緊急送出更換領銜人同意書，但因未達門檻，未獲中選會同意，民眾黨主席黃國昌今天到北投為志工加油打氣，也呼籲張克晉回心轉意。記者林伯東／攝影

面綠委吳思瑤「地動刪瑤」團隊領銜人張克晉日前宣布退出，雖然團隊緊急送出更換領銜人同意書，但因未達門檻，未獲中選會同意，罷團也提出行政救濟盼能以其他方式送出連署書。民眾黨主席黃國昌今到北投出席「掃除綠衛兵」志工發起的罷免吳思瑤連署攤位助陣，也喊話勸張回心轉意，不要因為一人遭威脅讓上萬人民意無法聲張，「符合台灣民主跟國家精神嗎？」

黃國昌表示，雖然他個人並不認識領銜人，但想必是遇到很大的壓力，才決定退出，但希望張還是能夠好好想一想，因為個人的壓力導致幾萬人的意志無法實踐，「真的符合台灣民主跟國家精神嗎？」，不管是受到何種壓力，台灣民眾黨都會做這些願意勇敢站出來民眾最堅強後盾，會不會回心轉意，就是盡力而為。

黃國昌說，這次罷免牽涉到台灣利益大事大非，每一個人都應放下小我，團結才能完成重要的事，更不需擔心、害怕，如果因為領銜、提議、連署，遭到民進黨追殺，時間剩下不多，大家應勇敢站出來，不要因個人我執，讓上萬人努力毀於一旦，這也是為何「公投法」規定更換領銜人需要一定比率同意，代表這不單單是一個人的事。

黃國昌批評，中選會現在在批評各式各樣有關於罷免審查、解釋，可惜中選會早已失去獨立、公正淪為「綠選會」，當有公民決定面對不合理狀況，要向法院提出行政救濟，是公民權利他樂觀其成，也希望法官冷靜想一想，因為一人被恐嚇導致幾萬人民意無法聲張，是否合理。

罷免

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