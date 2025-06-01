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陳瑩要朱立倫為死亡連署道歉 傅崐萁：綠鋪天蓋地詐騙

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。圖／本報資料照片
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。圖／本報資料照片

罷免民進黨原住民立委因未送件告終，遭提案的立委陳瑩批評，國民黨主席朱立倫該為不當言論及死亡連署道歉。國民黨立法院黨團總召傅崐萁批評「有什麼好道歉？」民進黨鋪天蓋地的詐騙，遍地「綠色財團」花錢請工讀生宣傳，執政可以用如此方式？

中選會昨已於傍晚依法宣告，原住民籍立委陳瑩、伍麗華罷免案因二階連署未送件而終結。陳瑩發聲明表示，早知如此，何必當初，這不僅是民主程序的勝利，更是民意對原住民族尊嚴的捍衛。

陳瑩並要求國民黨主席朱立倫、秘書長黃建庭針對「原住民最容易罷免」言論、死亡連署等道歉，也要感謝心繫原住民權益的國民黨黨員與原住民民意代表，在接到連署責任額分配時，選擇退回或丟進垃圾桶。

傅崐萁表示，有什麼好道歉？「綠色財團」現在遍地都是，不知從哪邊來人身攻擊，騷擾立委執行法律職務，民進黨鋪天蓋地詐騙、謠言欺騙人民，又以政論節目攻擊，許多罷團花錢請工讀生在街頭巷尾宣傳，執政可以用如此方式？

民進黨原住民立委陳瑩，罷免案因二階連署未送件而終結。圖／陳瑩辦公室提供
民進黨原住民立委陳瑩，罷免案因二階連署未送件而終結。圖／陳瑩辦公室提供

陳瑩 罷免 原住民族 傅崐萁

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