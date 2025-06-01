台東縣長開打 陳瑩、吳秀華為罷免連署隔空交火

中選會昨日宣告綠委陳瑩罷免案二階連署因未送件而終結，陳瑩昨要求國民黨主席朱立倫及秘書長黃健庭要為死亡連署道歉，另感謝國民黨員未理會兼任黨部主委的議長吳秀華寄發的罷免連署書。吳秀華今反擊說，她對任何藉由政治操作轉移焦點、挑起原住民族族人對立的行徑感到痛心且不齒；民代真正責任是要為族人發聲，讓大家看到實質的行動與成果，而不是對外放話、自我陶醉。

民進黨立委陳瑩、國民黨台東縣議長吳秀華，已各自表態參選下屆台東縣長。

針對罷免連署未過一事，陳瑩昨發聲明表示，國民黨主席朱立倫曾傲慢宣稱「原住民最容易罷免」，此等言論不僅是對原住民族民主素養的無恥羞辱，更是對祖靈的公然褻瀆。此外，她要特別向那些心繫原住民權益的國民黨黨員與原住民民意代表致上最深的感謝，當他們接到吳秀華議長罷免連署責任額分配時，選擇將整疊連署書直接退回或毅然丟進垃圾桶。

陳瑩說，即使黨派不同，但在珍惜原住民立委席次、捍衛族人權益的信念上，有著無比堅定的共識，這份跨越黨派的團結，溫暖了她的心，也讓她更加堅信，原住民的團結，比任何政治算計都更強大。

吳秀華今天指出，罷免案之所以止步，不是因為沒有不同聲音，而是因為原住民族族人們展現出極高的民主素養與政治判斷。大家選擇尊重選舉結果，讓當選人依法定任期完成職責，這正是民主社會應有的精神。

吳秀華表示，當社會看到執政黨針對罷免民進黨立委的一方，讓檢調大動作偵辦「死亡連署」，卻對其他類似情況選擇噤聲，司法雙重標準的不公之下，已讓許多族人擔心被「貼標籤」或遭政治清算，進而對連署產生疑慮或選擇沈默。這樣的政治與司法的操作，不該出現在一個民主法治國家。