端午連假中市罷藍委連署 罷江啟臣差1600份達安全門檻
台中市第3、8選區罷免國民黨立委的二階仍連署中，罷免立委楊瓊瓔的中3選區罷團表示，端午連假加強連署但成績不理想；罷免立法院副院長江啟臣中8選區團體，連假3天進帳約400份連署書，還缺1600份連署才達安全門檻。
台中市第3區位於后里區成功路的罷免連署站「虎哩成宮」，今天上午有2名志工服務，志工表示今天天氣熱，民眾可能下午才會來連署。
中3罷團罷免立委楊瓊瓔的「中三拒瓔」表示，端午連假有定點連署，也安排快閃連署，今天下午4點將到大雅公園、５點至佑全雅環藥局、６點至全家大雅店等快閃連署。
中8選區在豐源飯店等固定連署，志工也家戶拜訪，或街頭掃街舉牌，罷免立法院副院長江啟臣團體「一罷擊臣」發言人廖芝晏表示，原本第二階段連署距離安全門檻缺2000份，今天初步統計，端午連假增加約400份，還缺1600份連署書。
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