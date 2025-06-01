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南投罷馬拚補件…馬文君嗆像「福壽螺」 罷團反批回擊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
全台大罷免持續，南投罷免國民黨立委馬文君團體已收到補件公文，罷團加緊補件連署，不少外地志工也到南投支援。圖／「ALL罷馬」提供
全台大罷免持續，南投罷免國民黨立委馬文君團體已收到補件公文，罷團加緊補件連署，不少外地志工也到南投支援。圖／「ALL罷馬」提供

全台大罷免持續中，南投罷免國民黨立委馬文君團體已收到補件公文，罷團加緊補件連署，不少外地志工也到南投支援。對此，馬文君狠嗆，「讓人想起異地入侵的外來生物『福壽螺』」；罷團今反批馬扭曲民主，以生態恐懼散播「仇外情緒」。

南投罷免第一選區立委馬文君連署行動，由公民團體「ALL罷馬」主導，二階所需連署書法定門檻1萬8622份，5月4日送件2萬748份，但同月24日收到掛號通知書，剔除不合格3817件，須補件1720件，成為全台第一個的補件團體。

由於，罷馬團體收到補件通知後，必須在10天內要補足1720份合格件數，且因補件僅1次機會，罷團評估達安全門檻至少要2300份，為此加緊補件連署作業，近日不少外地志工到南投支援協助在設置連署攤位或大街小巷、市場爭取連署書。

立委馬文君因此有感而發，她發文指出，最近看到四處強勢擺攤，標語滿街流竄，直嗆「想起異地入侵的外來生物『福壽螺』」，危害台灣農業和生態至今，讓人感嘆，一場巨災的發生，竟然起於人們的貪婪與無知，讓外來物種入侵，引發浩劫。

對此，「ALL罷馬」今反批，馬將罷免志工比喻為「福壽螺」、「異地入侵的外來生物」為不當言論，扭曲民主「公民參與」本質，以生態恐懼散播「仇外情緒」，激起社會對「外地人」敵意，南投不需要仇外言論，而是要真誠面對民意的擔當。

全台大罷免持續，南投罷免國民黨立委馬文君團體已收到補件公文，罷團加緊補件連署，不少外地志工也到南投支援。圖／「ALL罷馬」提供
全台大罷免持續，南投罷免國民黨立委馬文君團體已收到補件公文，罷團加緊補件連署，不少外地志工也到南投支援。圖／「ALL罷馬」提供
全台大罷免持續，南投罷免國民黨立委馬文君團體已收到補件公文，罷團加緊補件連署，不少外地志工也到南投支援。圖／「ALL罷馬」提供
全台大罷免持續，南投罷免國民黨立委馬文君團體已收到補件公文，罷團加緊補件連署，不少外地志工也到南投支援。圖／「ALL罷馬」提供

馬文君 連署書 罷免

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