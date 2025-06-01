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大罷免邁三階 藍委端午後回防地方 民眾黨也下鄉助攻

聯合報／ 記者李成蔭林銘翰／台北即時報導
隨大罷免三階投票即將逼近，國民黨立委也發起全面反罷行動，眾多立委利用端午連假期間比以往更深入基層，除了以往勤跑地方活動，更主動舉辦娛樂活動、政策說明、掃市場等，全面進入「反罷狀態」。圖／取自賴士葆臉書
隨大罷免三階投票即將逼近，國民黨立委也發起全面反罷行動，眾多立委利用端午連假期間比以往更深入基層，除了以往勤跑地方活動，更主動舉辦娛樂活動、政策說明、掃市場等，全面進入「反罷狀態」。圖／取自賴士葆臉書

隨大罷免三階投票即將逼近，國民黨立委也發起全面反罷行動，眾多立委利用端午連假期間比以往更深入基層，「反罷戰車」也陸續上陣。民眾黨黨務人士表示，過去藍白合作良好，未來可從議題擴展至大罷免攻防；黨主席黃國昌也說，不會坐視不管賴政府走回一黨專政老路。

大罷免白熱化，又適逢端午連假，立法院各委員也轉換模式回防選區，尤其一些遭提罷免的國民黨立委更是用力，除了以往勤跑地方活動，更主動舉辦娛樂活動、政策說明、掃市場等，全面進入「反罷狀態」。

一名國民黨立委感嘆，立法院推了眾多法案，這些當然是很棒的政績，但面對民進黨無差別潑髒水，其實民眾對於法案不見得清楚，甚至會有誤解，目前眾多法案已階段性任務完成，還是回到選區扎根比較實在。

國民黨立委羅智強則說，其實眾多立委在端午節前就已經加強選區行程，親自說明罷免案的真相，呼籲鄉親一定要出來投不同意票，反制民進黨政治操作的惡罷行動。另外，自己籌組的「反惡罷台灣戰車隊」首輛將於明日在台北松信區上陣，要幫助國民黨立委徐巧芯反惡罷。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁批評，「綠色財團」現在遍地都是，不知從哪邊來人身攻擊，騷擾立委執行法定職務，現在大家在節日回選區貼近選民，黨團都給予最大支持；目前也跟民眾黨合作順利，在野黨本來就要合作，不能讓賴清德總統覺得說可以吃定台灣人善良。

民眾黨黨務人士分析，罷免國民黨區域立委進入第三階段，新竹市、台中市被列為藍白合反罷免指標區；黃國昌昨表示，賴政府有意走回一黨專政的老路，民眾黨絕對不會坐視不管，「守護台灣民主、向專制極權說不，就是大家共同努力的目標。」

黨務人士還說，民眾黨從今年3月就啟動「人民要當家」全國宣講活動，儘管主題聚焦民進黨政府執政多項弊案、並未主動觸及大罷免議題，不過深陷罷免危機的國民黨立委、廖偉翔、羅廷瑋、鄭正鈐等人皆有在各自所屬縣市場合現身。

黨務人士指出，藍白憑藉過去在國會合作的信任關係，國民黨不分區立委謝龍介更是兩度以行動表達支持，如今合作面向也可望由議題延伸至大罷免攻防。

台灣民眾黨表示，面對民進黨「選輸翻桌」發起大惡罷，執政黨立委在國會表現如同綠衛兵，傲慢造謠、無視民意、替權貴護航，民眾黨絕不會袖手旁觀，因此黃國昌也將與多名黨公職親赴「掃除綠衛兵」志工發起的罷免吳思瑤連署攤位，呼籲大家一起站出來。

國民黨立委羅智強日前啟動「反惡罷台灣戰車隊」，如今隨大罷免逐漸白熱化，首輛戰車也將於明日在台北松信區上陣。圖／羅智強提供
國民黨立委羅智強日前啟動「反惡罷台灣戰車隊」，如今隨大罷免逐漸白熱化，首輛戰車也將於明日在台北松信區上陣。圖／羅智強提供
黨務人士還說，民眾黨從今年3月就啟動「人民要當家」全國宣講活動，儘管主題聚焦民進黨政府執政多項弊案、並未主動觸及大罷免議題，不過深陷罷免危機的國民黨立委、廖偉翔、羅廷瑋、鄭正鈐等人皆有在各自所屬縣市場合現身。圖／本報資料照片
黨務人士還說，民眾黨從今年3月就啟動「人民要當家」全國宣講活動，儘管主題聚焦民進黨政府執政多項弊案、並未主動觸及大罷免議題，不過深陷罷免危機的國民黨立委、廖偉翔、羅廷瑋、鄭正鈐等人皆有在各自所屬縣市場合現身。圖／本報資料照片

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