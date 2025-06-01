罷免投票至少8藍委告急 綠營將串連罷團打熱戰拚保溫

大罷免共31席國民黨立委面臨罷免威脅。據評估，台北市立委徐巧芯和王鴻薇、桃園市立委涂權吉和牛煦庭，台中市立委羅廷瑋、台東縣立委黃建賓等人告急，其餘選區仍待衝刺，除了罷團蓄勢待發，民進黨也下令議員提供看板、掃街、宣講，待6月10日後中選會宣告投票日後，雙方將全力衝刺三階投票。

大罷免戰況懸殊，目前共31件罷免藍營立委案送出二階連署，罷免綠營立委則尚無進展，甚至可能全數槓龜，讓綠營氣勢為之一振。

由於民進黨最終目標為透過罷免、補選翻轉讓6個選區從藍變綠，藉此奪回國會多數，一名民進黨人士示警，「民進黨若無法成功翻轉6席，在政治上就是0」，因此罷免至少要成功罷免8至12席才是保險的成績，但目前仍有隱憂，待後續衝刺。

罷團人士指出，觀察選區特性、仇恨值及當地罷免氣勢，三階投票至少可成功罷免8席，包括台北市立委王鴻薇和徐巧芯、桃園市立委牛煦庭和涂權吉、雲林縣立委丁學忠、新北市立委葉元之、台中市立委羅廷瑋、台東縣立委黃建賓確定告急，其餘選區則尚待衝刺。

不過，歷經第二階段罷免送件、補件，不少罷免團體已筋疲力盡，如何衝刺三階投票成為眼前難題。一名知情人士說，後續應維持第二階段合作模式，比如某選區的罷免團體就與綠營前立委候選人在空陸戰上密切合作，使得罷免件數穩定上升，後續再浮上水面助攻三階投票，同時備戰未來補選。

而民進黨雖持續定調「公民先行」，但多名議員端午節前夕都收到中央黨部指令，要求議員等黨公職協助尋覓看板點，以便後續張貼罷免文宣，此外還要規劃陸戰掃街、現場宣講，待罷免投票日期確定將全力衝刺，與在地罷團緊密合作，盼透過熱戰替大罷免保溫。

據了解，罷免藍營立委投票有望分為兩波，首波投票日將落在7月底、8月初，第二波則為8月底、9月初。罷團人士評估，由於首波投票的藍營立委仇恨值較高，比如國民黨立法院黨團總召傅崐萁就在行列中，有助整體情勢升溫，當幾區罷免成功後，確定參與補選者也能順勢帶動其他區的選情。

另有綠營人士評估，第二波罷藍投票有望綁公投，屆時藍綠對決的氛圍一出，也能順勢帶動罷免氣勢。罷團人士認為，這僅能確保罷免投票率，但是否能推升罷免成功率仍是未知數，要看後續衝刺結果，沒有樂觀的本錢。