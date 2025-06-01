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羅智強：徐巧芯被罷成功將重挫在野 反惡罷戰車首站為巧芯加油

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委羅智強日前啟動「反惡罷台灣戰車隊」，如今隨大罷免逐漸白熱化，首輛戰車也將於明日在台北松信區上陣。圖／羅智強提供
國民黨立委羅智強日前啟動「反惡罷台灣戰車隊」，如今隨大罷免逐漸白熱化，首輛戰車也將於明日在台北松信區上陣。圖／羅智強提供

國民黨立委羅智強日前啟動「反惡罷台灣戰車隊」，首輛戰車將於明天開赴台北市松信選區區上陣。羅智強表示，國民黨立委徐巧芯是在野黨最堅強的新生代戰力，若被罷免成功將重挫在野陣營，因此反惡罷戰車首站就是要為徐巧芯加油，接下來各地戰車也會陸續上路，要守護更多為民發聲的立委。

羅智強日前宣布「反惡罷台灣戰車隊」正式啟動，要把自己銷售出5000本新書的內在理念，實體化為全台串聯「護民主反惡罷」的行動，預計第一階段從台北、雲林、台中、南投等地開始向各地出發。

羅智強說明，「台灣戰車隊」明天將正式駛進台北市松山信義區，為最勇敢的戰友、在野黨最堅強的新生代戰力徐巧芯助陣；他感嘆，徐因為直言不諱、勇於監督，成了執政者集火攻擊的「頭號戰犯」，雖然他也正面臨「惡罷」風暴，但始終堅持「一席都不能少！」，這場戰爭絕不是一人之戰，而是整體在野監督力量的保衛戰。

羅智強指出，若徐巧芯被罷免，不只是國民黨的失敗，更是整個在野陣營的重挫，是台灣民主制衡力量的重大損傷；他分析，台北市松山信義區反對罷免的人是多數，問題是支持者出門投票的比率偏低，至今還有不少民眾以為不去投票就是反對罷免。

羅智強呼籲，大家一定要記得，不投票，就是罷免羅智強，就是罷免徐巧芯；支持羅智強，支持徐巧芯，一定要出門投「不同意罷免」票。歡迎大家看到戰車打卡拍照，相信這股力量將一路延續，台灣戰車隊現在很多戰車都在製作中，各地區只要一準備好就上，持續在選區內跑，要守護更多為民發聲的立委。

羅智強 罷免 徐巧芯

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