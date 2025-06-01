北市罷「雙吳」二階連署告急！罷吳思瑤恐無人送件 賴苡任曝走向

北市罷免「雙吳」綠委吳思瑤、吳沛憶二階連署送件7日截止，但雙方距離目標份數仍有差距，罷免吳思瑤還差5000份、罷免吳沛憶則還差1.1到1.2萬份。罷免吳思瑤團隊更面臨領銜人張克晉退出無法送件，召集人賴苡任表示，已向法院提訴訟，主張二階不應限制只有領銜人送件，若無法做成暫時處分，會持續和其溝通。

賴苡任指出，目前連署目標差約5000份，盼能最後幾天能全力衝刺達標，目前已向台北高等行政法院提起訴訟，主張二階連署不應限制於單一領銜人，但不管行政設計、表格上都有不同，領銜人作為第一階段提議人，卻不能成為第二階段連署人，何以代表這些人送件。

賴苡任表示，因為和張克晉是同案關係人無法聯繫，不過新聞出來後有透過中間人彼此關心，周二訴訟是體制內最後一個手段，若法院無法做成暫時處分，認為二階還是必須由領銜人送件，會繼續和領銜人溝通。

中正萬華罷免吳沛憶「憶事吳成」召集人李孝亮表示，目前差距還有1.1到1.2萬份，不過地方民代都有幫忙收連署書，包含議員吳志剛已經送件到罷團，下周議員鍾小平、議長兼黨部代理主委戴錫欽也會將收到連署書份數轉交給他，希望能夠把缺口填補上。

李孝亮說，與「地動刪瑤」團隊一直以來都是相輔相成，團隊一路上走來都是磕磕碰碰都是戰戰兢兢，剩下最後一周，也歡迎所有在野力量造勢、收連署書，他們都非常歡迎。