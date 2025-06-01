快訊

兩岸觀策／對陸政策持續收緊 賴十七條進入「深水區」

川普挺石油 被遺忘的美國電動車末日再度重演？

端午節收假日 國5雪隧「紫爆」回堵3.5公里 時速不到20

聽新聞
0:00 / 0:00

這名藍委太重要！羅智強喊「不能被罷免」：會重創整個在野陣營

聯合新聞網／ 綜合報導
全台「大罷免」如火如荼進行中，59案已進入第二階段連署。圖／聯合報系資料照片
全台「大罷免」如火如荼進行中，59案已進入第二階段連署。圖／聯合報系資料照片

全台「大罷免」如火如荼進行中，59案已進入第二階段連署，目前已有31名藍委、1縣市首長、1議員罷免連署書通過法定門檻，其中藍委徐巧芯被綠營視為頭號目標。對此，同黨立委羅智強強調，若徐巧芯遭罷免，不僅是國民黨的挫敗，更會重創整個在野陣營，是台灣民主制衡力量的重大損傷。

國民黨立委徐巧芯。聯合報系資料照
國民黨立委徐巧芯。聯合報系資料照

羅智強今（1）日於臉書發文指出，徐巧芯是當前在野陣營中最具戰力的新生代立委，因敢言敢監督，反而成了執政者「集火攻擊」的頭號對象。他坦言，自己同樣面臨罷免壓力，但始終堅持「一席都不能少」，強調這場罷免不是針對個人，而是對整體監督力量的挑戰。

羅進一步表示，徐巧芯選區內「反對罷免」者其實占多數，但最大問題是支持者投票意願不高。他強調罷免門檻低，只需達選民總數的25％即可通過，若選民誤以為「反對罷免就不必投票」，將會成為致命錯誤。

他呼籲支持者務必投下「不同意罷免」票，並重申：「不投票，就是罷免羅智強，就是罷免徐巧芯」、「支持羅智強，支持徐巧芯，一定要出門投『不同意罷免』票」。

羅智強 罷免 徐巧芯

延伸閱讀

整理包／全台「大罷免」33人達二階法定門檻！送件截止日曝 掌握各黨名單、流程進度

大罷免真能治百病或大失敗？3個重要觀察點

國軍換槍配近戰瞄準具「全民皆兵打巷戰」？ 陸軍露口風

私下對話罵京華城「爛透了」遭律師質疑惡意 劉秀玲：應是在氣頭上

相關新聞

北市罷「雙吳」二階連署告急！罷吳思瑤恐無人送件 賴苡任曝走向

北市罷免「雙吳」綠委吳思瑤、吳沛憶二階連署送件7日截止，但雙方距離目標份數仍有差距，罷免吳思瑤還差5000份、罷免吳沛憶...

這名藍委太重要！羅智強喊「不能被罷免」：會重創整個在野陣營

全台「大罷免」如火如荼進行中，59案已進入第二階段連署，目前已有31名藍委、1縣市首長、1議員罷免連署書通過法定門檻，其中藍委徐巧芯被綠營視為頭號目標。對此，同黨立委羅智強強調，若徐巧芯遭罷免，不僅是國民黨的挫敗，更會重創整個在野陣營，是台灣民主制衡力量的重大損傷。

羅智強：徐巧芯被罷成功將重挫在野 反惡罷戰車首站為巧芯加油

國民黨立委羅智強日前啟動「反惡罷台灣戰車隊」，首輛戰車將於明天開赴台北市松信選區區上陣。羅智強表示，國民黨立委徐巧芯是在...

柯建銘稱726、823罷免投票 藍轟中選會太上皇

民進黨立院黨團總召柯建銘推估，三階罷免投票將在七月廿六日、八月廿三日舉行，但中選會不背書，表示不予評論；國民黨立委王鴻薇...

藍白聯手反罷 台中、竹市成指標區

全台大罷免即將進入第三階段最後投票，新竹市、台中市已列為藍白合反罷免指標區。民眾黨主席黃國昌被問及是否跟藍營合作？他強調...

二階連署未送件而終結 陳瑩：早知如此 何必當初！

中央選舉委員會今天已於傍晚依法宣告，原住民籍立委陳瑩、伍麗華罷免案因二階連署未送件而終結。陳瑩發聲明表示，早知如此，何必...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。