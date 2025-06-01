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這名藍委太重要！羅智強喊「不能被罷免」：會重創整個在野陣營
全台「大罷免」如火如荼進行中，59案已進入第二階段連署，目前已有31名藍委、1縣市首長、1議員罷免連署書通過法定門檻，其中藍委徐巧芯被綠營視為頭號目標。對此，同黨立委羅智強強調，若徐巧芯遭罷免，不僅是國民黨的挫敗，更會重創整個在野陣營，是台灣民主制衡力量的重大損傷。
羅智強今（1）日於臉書發文指出，徐巧芯是當前在野陣營中最具戰力的新生代立委，因敢言敢監督，反而成了執政者「集火攻擊」的頭號對象。他坦言，自己同樣面臨罷免壓力，但始終堅持「一席都不能少」，強調這場罷免不是針對個人，而是對整體監督力量的挑戰。
羅進一步表示，徐巧芯選區內「反對罷免」者其實占多數，但最大問題是支持者投票意願不高。他強調罷免門檻低，只需達選民總數的25％即可通過，若選民誤以為「反對罷免就不必投票」，將會成為致命錯誤。
他呼籲支持者務必投下「不同意罷免」票，並重申：「不投票，就是罷免羅智強，就是罷免徐巧芯」、「支持羅智強，支持徐巧芯，一定要出門投『不同意罷免』票」。
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