柯建銘稱726、823罷免投票 藍轟中選會太上皇

民進黨立院黨團總召柯建銘推估，三階罷免投票將在七月廿六日、八月廿三日舉行，但中選會不背書，表示不予評論；國民黨立委王鴻薇批評，柯建銘難道是中選會的太上皇。柯建銘則說，這是法有明定，他作為政治人物依法所做的政治判斷，哪來的洩密與內線。

民進黨人預測獨立機關做出裁決時間點並非頭一遭。去年七月，民進黨發言人吳崢就曾預測，憲法法庭公布國會改革法案暫時處分結果的時間，被批評憲法法庭是民進黨開的。如今，柯建銘再預測本該由中選會宣布的大罷免投票時間，同樣引發批評。

國民黨團書記長王鴻薇表示，請問中選會主委李進勇晚上都是在向柯建銘報告嗎？柯建銘為何能夠掌握投票日期，檢調應該調查有無洩密問題，如果像嚴肅的選舉罷免日期，中選會沒有公布，卻讓柯建銘來公布的話，根本完全亂了套，柯建銘難道已經作為中選會的太上皇了嗎？

國民黨立委許宇甄表示，中選會已經變成民進黨附隨組織，柯建銘彷彿魏忠賢再世。

中選會表示，若各市縣查對後有符合二階連署門檻，再經中選會審定正式成案者，依公職選罷法規定，應於宣告成案後廿日起六十天內辦理罷免投票，至公民投票日今年落在八月廿三日，此均為法律所定，各界就投票日期所為自行推估，選務機關自不予以評論。

柯建銘表示，他依據政治判斷，當然評估避開國家考試的日期例如八月二日、九日等，所以才預測七月廿六日最有可能，八月廿三日也是有可能的。柯建銘說，中選會是依法行事，現在誰問中選會投票時間，中選會都不會給答案。