二階連署未送件而終結 陳瑩：早知如此 何必當初！

中央選舉委員會今天已於傍晚依法宣告，原住民籍立委陳瑩、伍麗華罷免案因二階連署未送件而終結。陳瑩發聲明表示，早知如此，何必當初！這不僅是民主程序的勝利，更是民意對原住民族尊嚴的捍衛。

陳瑩表示，國民黨主席朱立倫曾傲慢宣稱「原住民最容易罷免」，此等言論不僅是對原住民族民主素養的無恥羞辱，更是對祖靈的公然褻瀆！連小學生都知道考試不能作弊，作業不能抄襲，國民黨卻下令帶頭抄襲名單，盜用亡魂，甚至假借反對風力發電、送物資到文化健康站來誘騙連署！

更令人不恥的是，二階連署的主導人與重要幹部，絕大部分竟是國民黨「非」原住民的黨工！原住民的權益，豈容這些外人操弄與決定？最終是罷免不成，卻賺到官司！她嚴正要求朱立倫主席與黃健庭秘書長立即站出來，向全體原住民族人、向祖靈公開謝罪，並承擔一切法律與政治責任！他們躲在幕後指使，卻不敢面對民意，這樣的領導者，怎配談民主？

她強調，作為原住民立法委員，她的使命從未動搖：為族人爭權益，為弱勢謀公義！在國會的每一天，她將繼續為基層而戰，無懼風雨，無悔挑戰。

陳瑩呼籲國民黨請重視黨內真實不同的聲音，否則將被民意洪流吞噬！再次感謝每一位與她同行的族人、朋友，以及跨越黨派的正義之士，讓她看見原住民團結的希望，無畏任何政治風暴！她將以更堅定的步伐，兌現對選民的莊嚴承諾，捍衛台灣的民主與公平，讓祖靈的光輝照亮每一個角落。