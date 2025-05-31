陳瑩、伍麗華2罷免案截止未送件 中選會：逾期不受理

國民黨立委罷免案自今起至6月底止，將陸續進入第二階段連署書送件截止期限。中選會表示，經查今下午5時30分前，為民進黨立委陳瑩、伍麗華2位原民立委罷免案二階連署送件法定期限，至該時間截止之前，並未有前述2案二階連署送件，故依法逾期不予受理。

中選會表示，陳瑩、伍麗華罷免案二階連署送件法定期限截止前，並未有前述2案二階連署送件至選務機關者；故依公職選罷法規定，未於規定期間內向選舉委員會一次提出，逾期即不予受理。

中選會指出，公職選罷法對罷免案領銜人之相關規範，如第42條、第49條、第53-1條、第52條、第53條、第55條、第59條、第76條、第79條、第80條、第83條、第86條、第104條、第110條、第124條等所定。例如，公職選罷法第124條即規定，罷免案之通過或否決，有該條第1項所列情事之一者，選舉委員會、檢察官、被罷免人或罷免案提議人之領銜人，得於罷免投票結果公告日起60日內，以罷免案提議人之領銜人或被罷免人為被告，向管轄法院提起罷免案通過或否決無效之訴。

中選會表示，就公職選罷法規定而言，罷免案提議人的領銜人，如前所述可簡稱為罷免案領銜人。相關法律為對應於此，無論是罷免提議送件、連署送件、補提送件等等，依法即由領銜人或其受託人為之，自不可能無需領銜人即可提議送件、連署送件、補提送件，何況罷免案提議人方若擬設辦事處者，依法亦應由領銜人申設，或在罷免依法正式宣告成案後，由選委會舉辦公辦電視罷免說明會時，領銜人及被罷免人，則有親自到場發表權利，領銜人若未到場亦無法由其他人替代之。