快訊

獨／「連道歉都沒有」三峽車禍肇事翁今過世 議員曝被害家屬心情

板橋新海路大樓火警「濃煙直竄天」 救出1婦人急送醫

反罷手舉牌遭批擋社區消防設施 林沛祥：已移走

中央社／ 基隆31日電

國民黨立委林沛祥為因應遭連署罷免，近日持手舉牌站在各路口呼籲民眾投「不同意罷免」票，但有民眾指林沛祥將手舉牌放在自家社區停車場消防設施上，遭管委會開單要求移除。林沛祥回應表示已移走。

前民眾黨基隆市安樂區主任劉韋巡昨天在臉書（Facebook）貼出2張照片，1張是林沛祥的手舉牌靠在消防設施上，另1張是社區管理委員會貼單要求移走。

劉韋巡表示，林沛祥連在自己居住的社區遵守基本規範都做不到，私人「雜物」長期常態性隨意置放在停車場，重點是放在消防警報設備上，連基本安全意識都沒有；將自己的方便建立在住戶安全疑慮之上，真的很不可取，「守法真的有這麼難嗎？」

當地社區管委會昨天也在林沛祥的反罷手舉牌上貼上通知單。通知單上寫著，依公寓大廈管理條例規定，公寓大廈共用部分不得獨立使用供做專有部分，請在收到通知後3日內將物品移除。

林沛祥今天受訪時回應，對於所有的批評都尊重、改進，已將手舉牌移走；但對於社區的隱私遭人舉發，連名稱都公開，請其他人尊重私人社區的隱私權。

罷免

延伸閱讀

影／被批反罷手舉牌「雜物」占社區停車場 林沛祥：改進

傳美施壓台加碼軍購 林沛祥提三點前提否則免談

2監委被爆濫用公務車卻賊喊抓賊 林沛祥：最應該被彈劾

林沛祥站街頭 陳峻涵喊「絕沛」差你1票…林：尊重他發聲

相關新聞

柯建銘：推估罷免投票日期 是依法所做的政治判斷

民進黨立院黨團總召柯建銘臉書推估三階罷免投票將在7月26日、8月23日舉行，但中選會不背書，表示不予評論；國民黨立委王鴻...

陳瑩、伍麗華2罷免案截止未送件 中選會：逾期不受理

國民黨立委罷免案自今起至6月底止，將陸續進入第二階段連署書送件截止期限。中選會表示，經查今下午5時30分前，為民進黨立委...

張克晉發聲明批朱立倫 賴苡任心領神會「從沒責怪他」

罷免綠委吳思瑤案領銜人張克晉宣布退出，今傳出他最初版聲明，內容點名國民黨主席朱立倫誤判情勢等。「地動刪瑤」召集人賴苡任今...

大罷免持續延燒 蘇巧慧：藍白立委應虛心檢討、對人民誠懇道歉

全台大罷免延燒，新北立委蘇巧慧今到新北淡水參加祖師爺遶境，對於立委洪孟楷掛出與市長侯友宜的合體看板，蘇巧慧表示，要讓罷免...

提罷免日期遭疑 柯建銘：法有明定哪來洩密與內線

民進黨團總召柯建銘社群發文提到罷免投票在7月26日、8月23日，國民黨團書記長王鴻薇今天要求檢調應該查洩密。柯建銘回應表...

柯建銘預言罷免投票時間 沈伯洋緩頰：是數學不是施壓

民進黨立院黨團總召柯建銘臉書推估三階罷免投票將在7月26日、8月23日舉行，但中選會不背書，表示不予評論；國民黨立委王鴻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。