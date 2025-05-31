張克晉發聲明批朱立倫 賴苡任心領神會「從沒責怪他」

罷免綠委吳思瑤案領銜人張克晉宣布退出，今傳出他最初版聲明，內容點名國民黨主席朱立倫誤判情勢等。「地動刪瑤」召集人賴苡任今表示，「心領神會」，也已向北高行提訴訟，主張二階連署書不應限制單一領銜人送件，將於6月3日開庭。

張克晉聲明提及，自從「換柱風波」、「與江啟臣爭黨主席」，藍白合時策略反覆，朱立倫應該認真面對「大罷免」時，卻在「反廢死」，也沒積極關心民眾黨前主席柯文哲事件。國民黨被抄家時，仍然沒有任何能解救同志的方法。「連黨同志都救不了，怎麼救國呢？」

他也說，沒有「因」，就沒有「果」，假如國民黨罷免連署書真有抄名冊，他不能認同，如果民進黨有抄也不對，「錯就是錯，對就是對，不可以這樣做就是不可以。」

對於張克晉這份聲明，賴苡任回應「說真的，其實我心領神會」，意思是他看完後，與他了解到的情況沒有相差太多；4月14日接受調查時，賴相信張與他看到的證據應該是一樣，他們確實有被一些證據衝擊到心情，所以張克晉事後選擇用這樣的方式離開團隊，「自始至終我都沒有責怪過他。」

但他身為年輕人，剛加入國民黨，看到過去一年民進黨怎樣殘害台灣，所以用自己的方式對抗民進黨，這是他跟張或許有同樣基礎，但選擇完全不同的道路，用不一樣方式去愛台灣、愛中華民國。

賴苡任說，自己跟張克晉選擇完全不同的方式處理罷免。張的經歷、人生軌跡讓張覺得台灣應該要是繁榮、安定、穩定的地方，所以選擇用愛與和平的方式，而非對立；但他身為年輕人，剛加入國民黨，看到過去一年民進黨怎樣殘害台灣，所以選擇用他的方式去對抗民進黨，這也是兩人或許有同樣的基礎，但是選擇完全不同的道路，用不一樣方式去愛台灣、中華民國。

他表示，罷瑤進度有任何不順利，乃至於最後失敗，他身為召集人，「絕對責無旁貸，也會一肩扛起。」

賴苡任說，該篇文章有提及黨中央與地方人士，自己有轉傳給國民黨高層，向對方表示，如果他跟黨中央間有誤會，盼可透過文章有機會澄清或化解。黨中央某位高層說他堅決反對用放話方式傷害黨內團結，賴強調這點他非常的認同；另位高層說完全不知情，「或許是該名記者跟我之間有私人恩怨，所以他才會寫這樣的文章。」

對於張克晉該份聲明書於這時間點釋出，內容評論國民黨主席朱立倫，賴苡任表示，他當然尊重張克晉的看法，因為那是他的聲明書，「我一切尊重。」

不過，領銜人張克晉去意已決，罷瑤行動是否告吹？賴苡任說，藉此機會宣布，自己已向台北高等行政法院提訴訟，目的是他主張第二階段的連署書應由連署人送件，而不應限制單一領銜人，他是申請人，相對人是中選會主委李進勇。下周二開庭，到時他會向合議庭法官說明相關理由、事證。

至於傳出賴苡任等人於6日、7日密集在北市黨部抄錄行為，賴苡任澄清，願用各種方法、偵辦手段來證明清白，他已向檢調提出筆跡、測謊鑑定等，證明自己沒有參與，「以目前的事證來說，我沒有參與到任何的偽造文書。」