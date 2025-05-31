大罷免持續延燒 蘇巧慧：藍白立委應虛心檢討、對人民誠懇道歉

全台大罷免延燒，新北立委蘇巧慧今到新北淡水參加祖師爺遶境，對於立委洪孟楷掛出與市長侯友宜的合體看板，蘇巧慧表示，要讓罷免停下來，藍白立委要做的事，虛心檢討這一年半的行為，對人民誠懇道歉。

民眾黨立委黃國昌搭舞台讓藍委出席國政宣講，外界分析可能是為2026、2028的政治算計，蘇巧慧表示，大家都可以看到，這一年的國會這麼亂，國家發展停滯，正是因為藍、白兩黨的委員在國會多數之後，推出各種毀憲亂政的法案，讓全國的人民都憤怒起來，所以只好用最後的手段，也就是罷免，來期待國會能夠恢復秩序。

蘇巧慧表示，很遺憾看到藍白的委員都不思檢討自己，反而是用以罷制罷，甚至是用抄名冊這種惡劣的做法來上升國家的對立。人民真正想看到的是，他們能夠對過去一年半的行為提出檢討、提出反省，讓國會能夠重新回到真正能夠討論福國利民法案的地方。

媒體詢問，近日有民眾發現，立委洪孟楷掛出與市長侯友宜的看板，可能是在擔心罷免民意，蘇巧慧表示，大罷免現在在全國如火如荼的展開，而且可以很清楚的看到，這完全是公民團體在主導，民進黨只是在旁作為協助。

蘇巧慧說，要能夠讓罷免停下來，其實藍白委員真正要做的是，虛心檢討過去的一年半的行為，對人民誠懇道歉，並且對未來做出承諾，這才有可能取得人民的諒解，而不是其他掛看板種種的作為就可以達到的。