罷團衝刺罷免連署補件 游顥以兌現政見回應
罷免中國國民黨籍立法委員游顥團隊今天在民主進步黨南投縣黨部辦茶會衝刺連署補件，領銜人林敬桐呼籲民眾堅持到底；游顥說，爭取經費有公開資料可查，已兌現政見說到做到。
罷團已到南投選舉委員會送交第2階段連署書，但有連署書遭剔除；罷團下午辦茶會宣傳衝刺補件，林敬桐說，希望6月4日補件截止日交出漂亮成績。
網紅皮筋兒表示，垃圾議題，游顥（南投縣第2選舉區選出）解方是蓋焚化爐，丟責任給南投縣政府。民主不能倒退，縣民尊嚴不能被踐踏，呼籲大家參與連署。
游顥透過辦公室說，當選立委後積極邀環境部與投縣府環境保護局等商議處理，爭取垃圾打包經費新台幣4000萬元及去化經費2000餘萬元，有公開資料可查，已兌現政見說到做到。
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