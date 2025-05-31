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柯建銘：推估罷免投票日期 是依法所做的政治判斷
民進黨立院黨團總召柯建銘臉書推估三階罷免投票將在7月26日、8月23日舉行，但中選會不背書，表示不予評論；國民黨立委王鴻薇批評，柯建銘難道是什麼中選會太上皇。柯建銘再回應，這是法有明定，他作為政治人物依法所做的政治判斷，哪來的洩密與內線。
柯建銘表示，8月2日司法官考試、8月9日也有司法人員等考試，預期中選會6月14日會公告，以中選會公告為主；做政治判斷的人，當然評估衝擊最小，所以他才預測7月26日最有可能，8月23日也是是法定的，哪來的洩密與內線的問題，國民黨立委根本胡說八道。
柯建銘指出，中選會是依法行事，現在誰問中選會投票時間，中選會都不會給答案，因為中選會還要召開委員會議。國民黨面對罷免危機，人人自危，王鴻薇作為國民黨立院黨團第二把手，所說的內容言不及義，自取其辱。
柯建銘說，中選會只是辦理相關選務工作，罷免權還是掌握在選民手上，不是民進黨手上，選民看到這種立委素質與談話，只是增加推動罷免的決心。
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