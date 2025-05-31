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柯建銘預言罷免投票時間 沈伯洋緩頰：是數學不是施壓

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片

民進黨立院黨團總召柯建銘臉書推估三階罷免投票將在7月26日、8月23日舉行，但中選會不背書，表示不予評論；國民黨立委王鴻薇批評，柯建銘難道是什麼中選會太上皇。民進黨立委沈伯洋則替柯建銘緩頰，表示這是數學，不是通靈，不是施壓。藍白連「+40」這數學都不知道，實在令人驚艷。

沈伯洋指出，以下是數學：第一、二階提案是在5月初送件；第二、依選罷法第83條，在40天內有結果，大約6月11日左右，大家不太一樣；第三、接著根據第87條，投票日應落在公告後20到60天，落點在7月2日到8月11日之間上下；第四、抓個中間值40天，那就是7月20日那周，投票通常選周六。

沈伯洋說，合理預估是7月26日，若要快就是7月19日，慢一點就8月2日，前面還有漢光演習，這一點應該要考慮。這是依法照表操課，所以他也常說7月26日是合理預估，但也不是絕對。

沈柏洋表示，藍白之前從施行日算錯、政黨比例算錯、死亡率誤用、刪預算刪錯、憲法法庭人數比例用錯、還有精美的3%統計問題，到現在連「+40」這數學都不知道，令人驚艷。

罷免 沈伯洋 柯建銘

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