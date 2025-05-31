影／被批反罷手舉牌「雜物」占社區停車場 林沛祥：改進

國民黨立委林沛祥罷免案二階連署已送件審核中，林沛祥經常拿「投不同意罷免」手舉牌站路口，但遭民眾爆料他常將手舉牌放在他住的社區停車場消防設施上，遭管委會開單要求移走。林沛祥回應說，都尊重、改進，他已將手舉牌移走。

民眾黨基隆市安樂區前主任劉韋巡昨在臉書貼出二張照片，一張是林沛祥的手舉牌靠在消防設施上，另一張是管委會貼單要求移走。

劉韋巡說，林沛祥連在自己居住的社區遵守基本社區規範都做不到，私人「雜物」長期常態性隨意置放在停車場，就算保全在怎麼開單提醒也都置之不理。重點是放在消防警報設備上，連基本的安全意識都沒有，將自己的方便建立在住戶安全疑慮之上，真的很不可取，質疑「守法很難？」

城上城管委會貼在林沛祥手舉牌的通知單寫著，依公寓大廈管理條例規定，公寓大廈共用部分不得獨立使用供做專有部分，請在收到通知後3日內移除。