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疑代宣布罷免投票日 王鴻薇：柯建銘成中選會太上皇？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片

全台大罷免延燒，民進黨立院黨團總召柯建銘於端午連假期間，公開斷言罷免投票時間會在7月26日、8月23日。國民黨立院黨團書記長王鴻薇今質疑，柯建銘是中選會太上皇嗎？要求檢調調查中選會有無洩密勾結。

柯建銘昨晚連續發文。他表示，在去年5月28日國恥日，今年4月26日藍白終結日（自盡日），衝突震盪下終於翻轉台灣。大罷免要大成「宮」，非加倍努力、盡力而戰不可。端午憑弔屈原，愛國之士對賣台、舔共、叛國的藍白立委，豈可不罷免之？非罷不可，就在7月26日、8月23日。

針對柯建銘說法，王鴻薇表示，柯建銘在端午前夕又發長文，直接點明這次的大罷免投票日期就在7月26日跟8月23日。現在所有人都不知道罷免的投票日期，「尤其像我們這些被罷免的立委都還要拜託支持者，7、8月間盡量不要出國旅遊，要記得出來投票」。柯建銘卻可以直接代替中選會宣布7月26日跟8月23日就是投票日。

王鴻薇指出，請問中選會主委李進勇晚上都是在跟柯建銘報告嗎？柯建銘為何能夠掌握投票日期？檢調該不該查有無洩密的問題？如果像這樣的嚴肅的選舉罷免日期，中選會沒有公布，卻讓柯建銘來公布的話，這根本完全亂了套。

王鴻薇質疑，柯建銘已經作為中選會的太上皇了嗎？現在要求檢調，應該去調查中選會有沒有洩密，有沒有勾結的問題。

罷免 王鴻薇 柯建銘 中選會

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