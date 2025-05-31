快訊

「海角七號」大大30歲倒數！被導演要求增胖10公斤委屈：不漂亮了

MiLB／小熊「龍仔」3A砲火猛烈！上演雙響砲+猛打賞

中正路改名爭議 苦苓3理由反對：不是中央地方都靠夭沒錢？「別瞎折騰了」

柯建銘預告2罷免投票日？ 中選會：不予評論

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
全台大罷免潮持續，民進黨立院黨團總召柯建銘在臉書發文，「非罷不可，就在7/26、8/23！」中選會表示，目前皆尚未有依法正式宣告成案者，各界就投票日期所為自行推估，選務機關不予以評論。圖／聯合報系資料照片
全台大罷免潮持續，民進黨立院黨團總召柯建銘在臉書發文，「非罷不可，就在7/26、8/23！」中選會表示，目前皆尚未有依法正式宣告成案者，各界就投票日期所為自行推估，選務機關不予以評論。圖／聯合報系資料照片

全台立委罷免案持續，目前已有31名藍委的罷免連署書通過法定門檻，中選會尚未公布罷免投票的日期，但民進黨立院黨團總召柯建銘卻在臉書發文說，「非罷不可，就在7/26、8/23！」中選會表示，目前皆尚未有依法正式宣告成案者，各界就投票日期所為自行推估，選務機關不予以評論。

中選會表示，目前各該區域立委罷免案已進入二階連署程序者，多數仍在連署期間內，或是已經送件各市縣選委會刻正查對或進入補提程序中，例如南投2案進入補提程序中，皆尚未有依法正式宣告成案者。

中選會指出，若各市縣查對後有符合二階連署門檻，再經中選會委員會召開委員會予以審定正式宣告成案者，則依公職選罷法規定，應於正式宣告成案後20日起60天內辦理罷免投票，至公民投票日今年落在8月23日，此均為法律所定，各界就投票日期所為自行推估，選務機關自不予以評論。

選罷法 選委會 罷免 柯建銘 中選會

延伸閱讀

柯建銘搶先報罷免投票日 許宇甄：中選會淪民進黨附隨

柯建銘疑代公布2罷免投票日 翁曉玲：黨國不分 中選會僅承辦

柯建銘代中選會預告？發文「7月26日、8月23日」罷免投票

綠廉政會主委酸嫌票太多 柯建銘嗆：國家政策與你何干

相關新聞

柯建銘代中選會預告？發文「7月26日、8月23日」罷免投票

大罷免截至29日為止，已有31名藍委的罷免連署書通過法定門檻，但中選會尚未公布舉行罷免投票的日期。不過，民進黨立院黨團總...

柯建銘預告2罷免投票日？ 中選會：不予評論

全台立委罷免案持續，目前已有31名藍委的罷免連署書通過法定門檻，中選會尚未公布罷免投票的日期，但民進黨立院黨團總召柯建銘...

影／被批反罷手舉牌「雜物」占社區停車場 林沛祥：改進

國民黨立委林沛祥罷免案二階連署已送件審核中，林沛祥經常拿「投不同意罷免」手舉牌站路口，但遭民眾爆料他常將手舉牌放在他住的...

疑代宣布罷免投票日 王鴻薇：柯建銘成中選會太上皇？

全台大罷免延燒，民進黨立院黨團總召柯建銘於端午連假期間，公開斷言罷免投票時間會在7月26日、8月23日。國民黨立院黨團書...

柯建銘搶先報罷免投票日 許宇甄：中選會淪民進黨附隨

中選會尚未公布舉行罷免投票的日期，民進黨立院黨團總召柯建銘卻在臉書貼文指，「非罷不可，就在7/26、8/23！」似乎意指...

柯建銘疑代公布2罷免投票日 翁曉玲：黨國不分 中選會僅承辦

全台大罷免延燒，民進黨立院黨團總召柯建銘於端午連假期間，公開斷言罷免投票時間會在7月26日、8月23日。國民黨立委翁曉玲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。