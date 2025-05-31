柯建銘預告2罷免投票日？ 中選會：不予評論

全台立委罷免案持續，目前已有31名藍委的罷免連署書通過法定門檻，中選會尚未公布罷免投票的日期，但民進黨立院黨團總召柯建銘卻在臉書發文說，「非罷不可，就在7/26、8/23！」中選會表示，目前皆尚未有依法正式宣告成案者，各界就投票日期所為自行推估，選務機關不予以評論。

中選會表示，目前各該區域立委罷免案已進入二階連署程序者，多數仍在連署期間內，或是已經送件各市縣選委會刻正查對或進入補提程序中，例如南投2案進入補提程序中，皆尚未有依法正式宣告成案者。

中選會指出，若各市縣查對後有符合二階連署門檻，再經中選會委員會召開委員會予以審定正式宣告成案者，則依公職選罷法規定，應於正式宣告成案後20日起60天內辦理罷免投票，至公民投票日今年落在8月23日，此均為法律所定，各界就投票日期所為自行推估，選務機關自不予以評論。