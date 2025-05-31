柯建銘疑代公布2罷免投票日 翁曉玲：黨國不分 中選會僅承辦
全台大罷免延燒，民進黨立院黨團總召柯建銘於端午連假期間，公開斷言罷免投票時間會在7月26日、8月23日。國民黨立委翁曉玲今說，柯建銘怎麼這麼有創意，但從其發言來看，可知民進黨「黨國不分」，彷彿柯建銘或賴清德總統在背後直接指使中選會。
柯建銘表示，在去年5月28日國恥日，今年4月26日藍白終結日（自盡日），衝突震盪下終於翻轉台灣。大罷免要大成「宮」，非加倍努力、盡力而戰不可。端午憑弔屈原，愛國之士對賣台、舔共、叛國的藍白立委，豈可不罷免之？非罷不可，就在7月26日、8月23日。
針對柯建銘說法，翁曉玲表示，柯建銘昨晚連續發文，細數國民黨這一年來做了什麼壞事，還定了什麼日子是國恥日，「我真的覺得他怎麼那麼有創意，不曉得誰幫他想的。」
翁曉玲說，從柯建銘的發言當中，可以知道民進黨「黨國不分」，中選會原來應該是獨立的機關，罷免的時間安排如何要由其正式對外發布，可是看起來中選會沒有正式對外公布，就直接把相關訊息給柯建銘。彷彿柯建銘或賴清德總統在背後直接指使中選會，確定相關的罷免選務事宜，從罷免案成立與否、罷免時間到甚至可能未來投票的方式，全部都是民進黨、柯建銘安排好，只是交付中選會承辦。
翁曉玲指出，8月23日與公投時間一致，過去會認為既然都要舉辦全國性公投，為了節省經費、人力、物力等，應把這些罷免案全部都合併到8月23日辦理。從柯建銘的講法看起來，應該是會分兩批，因為目的就是不希望全國一起投票，全國一起投票的情況下，投票率會較高。若分開辦理，民進黨可能評估藍營的選民情況，大家出來投票的意願也許不高，只要全力動員綠營選民投票，罷免過關的機會就會高，盤算可能是這樣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言