柯建銘疑代公布2罷免投票日 翁曉玲：黨國不分 中選會僅承辦

全台大罷免延燒，民進黨立院黨團總召柯建銘於端午連假期間，公開斷言罷免投票時間會在7月26日、8月23日。國民黨立委翁曉玲今說，柯建銘怎麼這麼有創意，但從其發言來看，可知民進黨「黨國不分」，彷彿柯建銘或賴清德總統在背後直接指使中選會。

柯建銘表示，在去年5月28日國恥日，今年4月26日藍白終結日（自盡日），衝突震盪下終於翻轉台灣。大罷免要大成「宮」，非加倍努力、盡力而戰不可。端午憑弔屈原，愛國之士對賣台、舔共、叛國的藍白立委，豈可不罷免之？非罷不可，就在7月26日、8月23日。

針對柯建銘說法，翁曉玲表示，柯建銘昨晚連續發文，細數國民黨這一年來做了什麼壞事，還定了什麼日子是國恥日，「我真的覺得他怎麼那麼有創意，不曉得誰幫他想的。」

翁曉玲說，從柯建銘的發言當中，可以知道民進黨「黨國不分」，中選會原來應該是獨立的機關，罷免的時間安排如何要由其正式對外發布，可是看起來中選會沒有正式對外公布，就直接把相關訊息給柯建銘。彷彿柯建銘或賴清德總統在背後直接指使中選會，確定相關的罷免選務事宜，從罷免案成立與否、罷免時間到甚至可能未來投票的方式，全部都是民進黨、柯建銘安排好，只是交付中選會承辦。