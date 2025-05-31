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柯建銘代中選會預告？發文「7月26日、8月23日」罷免投票

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柯建銘代中選會預告？發文「7月26日、8月23日」罷免投票

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘卻在臉書貼文指，「非罷不可，就在7/26、8/23！」似乎意有所指，7月26日及8月23日將舉行罷免投票。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團總召柯建銘卻在臉書貼文指，「非罷不可，就在7/26、8/23！」似乎意有所指，7月26日及8月23日將舉行罷免投票。圖／聯合報系資料照片

罷免截至29日為止，已有31名藍委的罷免連署書通過法定門檻，但中選會尚未公布舉行罷免投票的日期。不過，民進黨立院黨團總召柯建銘卻在臉書貼文指，「非罷不可，就在7/26、8/23！」似乎意有所指，7月26日及8月23日將舉行罷免投票。

全台大罷免如火如荼進行中，59案已進入第二階段連署，目前已有31名藍委、1縣市首長、1議員罷免連署書通過法定門檻。不過，對於何時舉行罷免投票，中選會目前尚未公布，中選會主委李進勇7日時說，由於每一案成案時間有落差，牽涉將來投票時間，一切等狀況明朗後再提到中選會委員會做最後決定。

柯建銘表示，在去年5月28日國恥日，今年4月26日藍白終結日（自盡日），衝突震盪下終於翻轉台灣。柯建銘說，大罷免要大成「宮」，非加倍努力、盡力而戰不可。

柯建銘說，去年5月28日，違法違憲國會擴權法案，在衝突爭吵下三讀通過至今一週年，去年1月13日總統立委選後，1月14日民主進步黨成立立法院正、副院長選舉策略小組，由他擔任召集人。1月15日他發表除非民眾黨無條件起義來歸，確立戰略方向。

柯建銘說，去年2月1日韓國瑜、江啟臣當選正、副院長，藍白仗國會多數，恣意妄為、毀憲亂政無所不用其極，沒收委員會、沒收協商、沒收發言、舉手表決、沒收國會，展開史無前例最荒謬的時刻，為賣台、舔共、叛國無所不用其極⋯⋯至5月28日違法、違憲的國會擴權，是台灣民主發展最黑暗時刻。

柯建銘說，端午憑弔屈原，愛國之士對賣台、舔共、叛國的藍白立委，豈可不罷免之？非罷不可，就在7月26日、8月23日。

門檻 連署書 罷免 柯建銘

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