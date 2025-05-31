大罷免三階將與藍合作？黃國昌：共同向賴專制極權說不

全台大罷免第三階段即將陸續開始，民眾黨主席黃國昌今天被問到會不會跟藍營合作時強調，賴清德政府想要走回一黨專政老路，民眾黨不會坐視不管，守護台灣民主，向賴清德專制極權說不，是大家共同努力的目標。

民眾黨預計針對法庭直播、核三重啟等議題舉辦宣講，黃國昌說，捍衛台灣司法獨立，拯救已被賴清德政府搞爛的司法，民眾黨絕對會站在第一線，為落實2017年司改國是會議決議內容，針對法庭直播已經正式提案，且逕付二讀，目前正在協商冷凍期，屆滿後就會交付院會，會繼續號召民間支持法庭直播。

黃國昌說，民眾黨對政策議題做的民調顯現，八成以上民眾對重大矚目案件法庭直播有極高共識，回顧柯文哲主席案件中，北檢檢察官違法濫權、目無法紀，透過不正訊問威脅恐嚇誘導證人，只為要羅織罪名，惡劣行徑大家都看不下去了。

「今天柯文哲、明天任何人。」黃國昌說，民眾黨推動制度改革，就是希望司法不要有下一個這樣的被害者，透過公開、透明程序，重大矚目案件能接受公眾社會監督，是接下來的目標。

黃國昌說，而核三延役公投，是由民眾黨立院黨團所提，已在黨政平台會議中要求從中央黨部到地方黨部全黨動起來，結合企業、產業、科技與民間社團，希望台灣不要再逼人民用肺發電，有穩定能源、人民可負擔的電價。

被問到會不會邀請藍委參加，黃國昌說，歡迎所有支持這個理念，不分黨派的朋友都一起來參與，推動這些議題時候，一定是開大門走大路，國民黨朋友認同改革理念的，當然歡迎一起來參與。