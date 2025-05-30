罷綠委涉偽造文書...王定宇召集體求償 國民黨：團結面對
罷免民進黨立委林俊憲、王定宇等連署涉偽造文書，台南地檢署昨起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人，王定宇偕律師江信賢發起集體求償行動，要向罷免連署領銜人和國民黨主要被告提告求償。國民黨發言人楊智伃表示，國民黨嚴正以待，團結面對挑戰。
針對罷免林俊憲、王定宇等，南檢起訴包括莊占魁等11人，37名國民黨工及親友因坦承犯行緩起訴。王定宇偕律師發起「刑事究責、民事求償」行動，目前已累積60位被偽造的受害民眾，集體向罷免連署領銜人和國民黨主要被告求償，求償金額或超過百萬元。
楊智伃說，判決未確定前，都應推定無罪，民進黨一而再再而三利用司法的手段，清算國民黨，利用媒體製造寒蟬效應，令人不勝唏噓。國民黨會嚴正以待、尊重司法，團結地面對遇到的每一個挑戰，為了人民、為了台灣，國民黨不會退縮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言