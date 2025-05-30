快訊

45歲妻將年薪百萬夫趕出家門 半年後為了一事態度鬼轉：你回來吧

大型無人艇找到了！雷虎懸賞20萬喊「一定給」 海巡署回應

罷綠委涉偽造文書...王定宇召集體求償 國民黨：團結面對

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席朱立倫。圖／聯合報資料照片
國民黨主席朱立倫。圖／聯合報資料照片

罷免民進黨立委林俊憲、王定宇等連署涉偽造文書，台南地檢署昨起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人，王定宇偕律師江信賢發起集體求償行動，要向罷免連署領銜人和國民黨主要被告提告求償。國民黨發言人楊智伃表示，國民黨嚴正以待，團結面對挑戰。

針對罷免林俊憲、王定宇等，南檢起訴包括莊占魁等11人，37名國民黨工及親友因坦承犯行緩起訴。王定宇偕律師發起「刑事究責、民事求償」行動，目前已累積60位被偽造的受害民眾，集體向罷免連署領銜人和國民黨主要被告求償，求償金額或超過百萬元。

楊智伃說，判決未確定前，都應推定無罪，民進黨一而再再而三利用司法的手段，清算國民黨，利用媒體製造寒蟬效應，令人不勝唏噓。國民黨會嚴正以待、尊重司法，團結地面對遇到的每一個挑戰，為了人民、為了台灣，國民黨不會退縮。

罷免

延伸閱讀

全面管制公職赴陸港澳擬擴及基層 林俊憲：合理範圍

陸方指控民進黨駭客網攻 王定宇：刻意炒作仇台灣行動

台南罷2綠委涉偽造連署 王定宇助受害人向國民黨工求償

選戰開打 陳亭妃、林俊憲接連拋調高老農津貼門檻別苗頭

相關新聞

罷綠委涉偽造文書...王定宇召集體求償 國民黨：團結面對

罷免民進黨立委林俊憲、王定宇等連署涉偽造文書，台南地檢署昨起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人，王定宇偕律師江信賢發...

吳沛憶：盼舊連署資料重抄狀況 不會發生在中正萬華

國民黨台北市議員張斯綱涉及利用4年前罷免綠委吳思瑤連署名冊，提供給藍營北市黨部使用，被司法單位約談。民進黨立委吳沛憶今天...

抵擋惡罷藍「先民生後政治」策略 能期待選民還公道？

因應大罷免，國民黨在立法院這個會期不斷調整策略，降低政治對抗的強度，以民生、經濟議題為優先，希望用福國利民的法案消弭罷免仇恨值，同時喚起藍軍及中間選民對國民黨被提案罷免立委的支持。但黨內也質疑，先民生後政治無助罷免最後決戰，特別是民進黨和賴清德總統表面和解，實則加碼出招，只有政治對抗、政黨對決，才能在罷免最後投票徹底教訓民進黨，否則就是國民黨的大潰敗。

南投選委會以「簽名潦草」剔除罷免連署書 中選會調查將公布

南投縣選舉委員會遭質疑查對罷免連署書時，以簽名簡寫與戶政資料留存筆跡不同等理由剔除，違法使用個資。中選會將依法行政調查，...

發小物遭影射賄選？黃建賓提告 挫賓行動反批「轉移焦點」

台東罷免選舉將進入第三階段，罷免與反罷免行動迅速升溫，近日傳出立委黃建賓被罷免團體「挫賓行動」影射可能涉及賄選，引發強烈...

台南罷2綠委涉偽造連署 王定宇助受害人向國民黨工求償

民進黨台南立委王定宇偕同律師昨針對國民黨南市黨部罷免台南兩位綠委的第一階段提議人連署，黨部黨工夥親友涉偽造及將死人連署的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。