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南投選委會以「簽名潦草」剔除罷免連署書 中選會調查將公布

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
南投縣選舉委員會遭質疑查對罷免連署書，以簽名簡寫與戶政資料留存筆跡不同等理由剔除，違法使用個資，中選會將依法行政調查。示意圖。圖／聯合報系資料照
南投縣選舉委員會遭質疑查對罷免連署書，以簽名簡寫與戶政資料留存筆跡不同等理由剔除，違法使用個資，中選會將依法行政調查。示意圖。圖／聯合報系資料照

南投縣選舉委員會遭質疑查對罷免連署書時，以簽名簡寫與戶政資料留存筆跡不同等理由剔除，違法使用個資。中選會將依法行政調查，今表示，預估實地調查最快需3日左右時間，因有些項目需逐張檢視，刻正辦理中，估會在6月2日或最慢6月3日以前，對外做相關說明。

有罷免立委團隊先前指出，收到選委會補件公文，許多資料與中選會公告吻合，卻因簽名草簽被剔除。南投選委會副總幹事黃志聰則回，選委會、戶政機關都依查對作業須知規定辦理，有關姓名簽署過於潦草，或簽名簡寫與戶政系統登錄差異太大而無法辨識等都依規定刪除，查對結果提報中選會。

中選會今表示，中選會已於5月28日啟動南投選務案的行政調查，預估實地調查最快需3日左右，5月28日至30日的時間，因實地調查必須依法謹慎為之，且有些項目需逐張檢視，正辦理中；隨後還需要做成行政調查報告，都會依法速處並盡早適時對外說明，預估會在6月2日或最慢6月3日以前，對外做相關說明。

選委會 罷免 南投

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