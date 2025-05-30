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台南罷2綠委涉偽造連署 王定宇助受害人向國民黨工求償

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片

民進黨台南立委王定宇偕同律師昨針對國民黨南市黨部罷免台南兩位綠委的第一階段提議人連署，黨部黨工夥親友涉偽造及將死人連署的集體犯罪，發起刑事究責、民事求償行動。

王定宇表示，檢方起訴指偽造罷免王定宇連署書有1679人，已有60位被偽造的受害民眾決定向國民黨主要被告提告求償，其他受害民眾也可連絡王定宇服務處，由律師團一併提告求償。

王定宇指出，台南地檢署在5月8日的起訴書中，對國民黨南市黨部黨工盜用個資、偽造連署等犯案情節有詳細的描述，台南多位被告已認罪；加上國民黨北部多處縣市黨部也有相同犯案手法，但面對集體犯罪的天大醜聞，國民黨連一點歉意都沒有，國民黨主席朱立倫應向台南市民道歉，民事求償成為個資遭侵犯的市民憤怒的出口。

王定宇說，他先前公開宣示以去識別化方式，協助個資疑遭盜用的市民做比對，短短幾天其歸仁、東區兩個服務處湧入近500通電話查詢，初步比對行政區與姓名後，已有60位市民個資疑遭盜用。待律師進一步閱卷比對卷內資料確認後，律師團將接受委託，協助受害市民對涉案的罷免連署領銜人胡永融與莊占魁等國民黨工提出民事賠償之訴。

王定宇表示，國民黨南市黨部副主委莊占魁與身兼南市黨部主委的立委謝龍介，兩人對罷免連署有手機line的通聯，莊占魁把與謝的通聯都刪除了，這也是檢方持續偵辦此案有無更大咖涉案的重點。

罷免 王定宇

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