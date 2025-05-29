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交付萊豬案罷吳思瑤資料列被告 張斯綱：給市黨部「選民分析」

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導
北檢偵辦罷免雙吳連署偽造文書案，今以被告身分約談北市議員張斯綱，訊後請回。記者潘俊宏／攝影
北檢偵辦罷免雙吳連署偽造文書案，今以被告身分約談北市議員張斯綱，訊後請回。記者潘俊宏／攝影

台北地檢署偵辦罷雙吳立委連署涉偽造文書案，查出市議員張斯綱在2年前萊豬案發酵時，曾針對吳思瑤發動罷免，當時蒐集上千份連署書，並於這次罷免案交付給「地動刪瑤」召集人賴苡任使用，涉違反個資法，今以被告約談張斯綱及「罷免雙吳四騎士」共7名被告到案，訊後均請回。

據了解，張斯綱到案時不否認有交付連署資料，但強調是給台北市黨部「選民分析」使用，不知黨部用途。檢方另查出，賴苡任等人在連署送件截止日（2月8日）前兩天，密集在黨部抄錄部分偽造提議資料，今天再約談賴苡任、滿志剛、陳冠安、劉思吟、劉女丈夫林叡、李孝亮到案，但相關人仍否認犯罪。

檢方昨天提訊在押的台北市黨部前主委黃呂錦茹，追查有無指示或知悉賴苡任等人抄錄不實提議書，但黃呂錦說只說知道有送件，其他的事均不知情，訊後還押看守所。

調查局清查相關扣押物證，發現張斯綱交付罷吳思瑤資料後，賴苡任等人於2月6日、2月6日密集在台北市黨部進行抄錄行為，不僅有志工作證，還有手機通訊軟體還原物證，認定張斯綱涉違反個資法。

張斯綱昨天到北檢按鈴告發監察院秘書長公器私用，今天就被檢調約談，國民黨今召開「昨日告發監察院，今日檢調帶走清算」記者會，但調查局指出，台北市調查處指出，約談通知書是於5月22日以雙掛號寄出，張斯綱5月23日就簽收，還表示「會準時到案說明」，今天的約談是既定計畫，與昨日告發並無關聯。

國民黨青年軍賴苡任疑接收張斯綱移交付罷免吳思瑤個資給，今被約談到案。記者潘俊宏／攝影
國民黨青年軍賴苡任疑接收張斯綱移交付罷免吳思瑤個資給，今被約談到案。記者潘俊宏／攝影

萊豬 罷免 張斯綱 吳思瑤

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