快訊

劉若英「忘了我記得」爆抄襲美劇！Netflix回應曝光

又出包？司機員稱「不會開E500型」拒接班釀誤點 台鐵致歉

永豐金證券宣布 以新臺幣16.28億元合併臺灣匯立證券

陳翰立罷免連署簽名無效遭剔除 南投選委會不評論

中央社／ 南投縣29日電

罷免團體今天質疑南投縣選委會剔除連署書標準並指出，名間鄉長陳翰立連署書書寫清楚卻遭判定無效；縣選委會表示，尊重中選會行政調查及指導，靜待調查結果，對個案不評論。

罷免國民黨立委馬文君團體27日質疑剔除連署書標準，罷免國民黨立委游顥團體今天也召開記者會指出，南投縣選舉委員會審查連署書標準不明，竟連書寫清楚、明顯可辨認姓名的名間鄉長陳翰立親筆書寫、簽名的連署書也被判定無效，縣選委會「哪個字看不懂？」

陳翰立今天因公務未出席罷免游顥團體記者會，但透過罷免團體新聞稿表示，游顥對名間鄉重大民生議題不關心，長期未見具體作為，他身為地方首長以身作則簽署罷免連署書，表達對現任立委失職不滿，但親筆書寫及簽名連署書竟被判定無效，令人不解與憤怒。

對於連署書遭剔除，陳翰立今天不斷練字，他向媒體表示，已對罷團表示抱歉，因自己字寫不好，害得合格連署書少一份，已被通知重簽連署書，他今天有空就一直練字，尤其是自己名字，還要問同事「這樣有合標準嗎？」，要練到大家認可才會重簽連署書。

選委會 連署書 罷免

延伸閱讀

整理包／全台「大罷免」33人達二階法定門檻！送件截止日曝 掌握各黨名單、流程進度

民進黨：南投選委會涉戶政系統查連署 許淑華出來面對

南投選委會用戶政簽名比對連署書筆跡 綠委林楚茵批助藍委

影／南投罷馬二階遭剔除3817份質疑刁難 選委會這樣說

相關新聞

剛揭發監察院醜聞就被傳喚？張斯綱4字回應

國民黨北市議員張斯綱日前揭發監察院醜聞，今天因罷免立委吳思瑤、吳沛憶案而被北檢約談，訊後請回。張斯綱下午赴議會質詢前受訪...

罷瑤領銜人換將失敗 罷免遭沒收？中選會：刻意法盲胡亂造謠

罷免民進黨立委吳思瑤團體送出的更換領銜人同意書未達標，有說法質疑中選會沒收罷免。中選會今天表示，有心人士刻意法盲，未了解...

雲林罷團成立拔釘機車隊遊街 丁學忠豎看板辦座談反制

為反制罷免，立委丁學忠廣設反罷看板，罷團也不甘示弱，今天也召開記者會組成「拔丁機車隊」將深入各鄉鎮偏村小巷宣傳罷丁行動，...

張斯綱罷免萊豬綠委募集千份連署 北檢傳喚7被告訊問

罷免立委吳思瑤、吳沛憶提議書涉偽造案，台北地檢署日前傳喚涉抄寫名冊的黨工、志工，從中懷疑台北市議員張斯綱4年前因「萊豬」...

張斯綱遭約談 國民黨：民進黨就是要沒收罷免雙吳案

罷免立委吳思瑤、吳沛憶連署案，台北市議員張斯綱以被告身分被約談，檢察官訊後諭知張無保請回。國民黨批評，昨天揭露民進黨政府...

整理包／全台「大罷免」33人達二階法定門檻！送件截止日曝 掌握各黨名單、流程進度

全台「大罷免」如火如荼進行中，59案已進入第二階段連署，罷團將於截止日前送件。罷免民選公職人員容易嗎？流程與門檻為何？身陷罷免的人有哪些？《聯合新聞網》整理以下資料，帶你一起追蹤最新進展。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。