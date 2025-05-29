陳翰立罷免連署簽名無效遭剔除 南投選委會不評論

罷免團體今天質疑南投縣選委會剔除連署書標準並指出，名間鄉長陳翰立連署書書寫清楚卻遭判定無效；縣選委會表示，尊重中選會行政調查及指導，靜待調查結果，對個案不評論。

罷免國民黨立委馬文君團體27日質疑剔除連署書標準，罷免國民黨立委游顥團體今天也召開記者會指出，南投縣選舉委員會審查連署書標準不明，竟連書寫清楚、明顯可辨認姓名的名間鄉長陳翰立親筆書寫、簽名的連署書也被判定無效，縣選委會「哪個字看不懂？」

陳翰立今天因公務未出席罷免游顥團體記者會，但透過罷免團體新聞稿表示，游顥對名間鄉重大民生議題不關心，長期未見具體作為，他身為地方首長以身作則簽署罷免連署書，表達對現任立委失職不滿，但親筆書寫及簽名連署書竟被判定無效，令人不解與憤怒。

對於連署書遭剔除，陳翰立今天不斷練字，他向媒體表示，已對罷團表示抱歉，因自己字寫不好，害得合格連署書少一份，已被通知重簽連署書，他今天有空就一直練字，尤其是自己名字，還要問同事「這樣有合標準嗎？」，要練到大家認可才會重簽連署書。