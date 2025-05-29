快訊

劉若英「忘了我記得」爆抄襲美劇！Netflix回應曝光

又出包？司機員稱「不會開E500型」拒接班釀誤點 台鐵致歉

永豐金證券宣布 以新臺幣16.28億元合併臺灣匯立證券

罷瑤領銜人換將失敗 罷免遭沒收？中選會：刻意法盲胡亂造謠

中央社／ 台北29日電
中選會主委李進勇。聯合報系資料照
中選會主委李進勇。聯合報系資料照

罷免民進黨立委吳思瑤團體送出的更換領銜人同意書未達標，有說法質疑中選會沒收罷免。中選會今天表示，有心人士刻意法盲，未了解事實基礎，就胡亂造謠，選務機關都依法辦理選務。

中選會說明，罷免案的提議人、領銜人、備補領銜人與被罷免人的法定權利，都受法律保障，公職人員選舉罷免法第76條第8項明文規定，罷免案提議人之領銜人死亡或經提議人總數1/2以上書面同意者，由備補領銜人遞補為領銜人，並以1次為限，中選會、台北市選委會也依法辦理。

中選會表示，台北市第1選區立委罷免案林姓提議人已在5月23日提出由備補領銜人遞補為領銜人的同意書，但經台北市選委會查對，罷免案原提議及補提符合規定的提議人人數為4108人，提議人人數的1/2為2054人。

中選會說明，經查對總收件數2399人，屬原提議人人數1677人，不屬原提議人人數700人，屬原提議人重複簽署同意書者22人，不符合規定。

中選會表示，台北市1選區立委罷免案備補領銜人詹嘉文依法不得遞補為領銜人，此案領銜人依法仍是張克晉，中選會也已透過函文告知林姓提議人與罷免團體。

中選會指出，有心人士刻意法盲、且法盲程度很深，未經查證相關規定，也未了解事實基礎，更未詳細閱讀回函內文，就胡亂造謠中選會或台北市選委會沒收特定罷免案，令人遺憾。

罷免 民進黨 吳思瑤 中選會

延伸閱讀

張斯綱罷免萊豬綠委募集千份連署 北檢傳喚7被告訊問

罷免雙吳提議涉偽造文書 北檢再傳李孝亮、賴苡任

張斯綱遭約談 國民黨：民進黨就是要沒收罷免雙吳案

監院濫用公務車連環爆 吳思瑤：該檢討就檢討

相關新聞

剛揭發監察院醜聞就被傳喚？張斯綱4字回應

國民黨北市議員張斯綱日前揭發監察院醜聞，今天因罷免立委吳思瑤、吳沛憶案而被北檢約談，訊後請回。張斯綱下午赴議會質詢前受訪...

罷瑤領銜人換將失敗 罷免遭沒收？中選會：刻意法盲胡亂造謠

罷免民進黨立委吳思瑤團體送出的更換領銜人同意書未達標，有說法質疑中選會沒收罷免。中選會今天表示，有心人士刻意法盲，未了解...

雲林罷團成立拔釘機車隊遊街 丁學忠豎看板辦座談反制

為反制罷免，立委丁學忠廣設反罷看板，罷團也不甘示弱，今天也召開記者會組成「拔丁機車隊」將深入各鄉鎮偏村小巷宣傳罷丁行動，...

張斯綱罷免萊豬綠委募集千份連署 北檢傳喚7被告訊問

罷免立委吳思瑤、吳沛憶提議書涉偽造案，台北地檢署日前傳喚涉抄寫名冊的黨工、志工，從中懷疑台北市議員張斯綱4年前因「萊豬」...

張斯綱遭約談 國民黨：民進黨就是要沒收罷免雙吳案

罷免立委吳思瑤、吳沛憶連署案，台北市議員張斯綱以被告身分被約談，檢察官訊後諭知張無保請回。國民黨批評，昨天揭露民進黨政府...

整理包／全台「大罷免」33人達二階法定門檻！送件截止日曝 掌握各黨名單、流程進度

全台「大罷免」如火如荼進行中，59案已進入第二階段連署，罷團將於截止日前送件。罷免民選公職人員容易嗎？流程與門檻為何？身陷罷免的人有哪些？《聯合新聞網》整理以下資料，帶你一起追蹤最新進展。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。