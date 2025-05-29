罷瑤領銜人換將失敗 罷免遭沒收？中選會：刻意法盲胡亂造謠
罷免民進黨立委吳思瑤團體送出的更換領銜人同意書未達標，有說法質疑中選會沒收罷免。中選會今天表示，有心人士刻意法盲，未了解事實基礎，就胡亂造謠，選務機關都依法辦理選務。
中選會說明，罷免案的提議人、領銜人、備補領銜人與被罷免人的法定權利，都受法律保障，公職人員選舉罷免法第76條第8項明文規定，罷免案提議人之領銜人死亡或經提議人總數1/2以上書面同意者，由備補領銜人遞補為領銜人，並以1次為限，中選會、台北市選委會也依法辦理。
中選會表示，台北市第1選區立委罷免案林姓提議人已在5月23日提出由備補領銜人遞補為領銜人的同意書，但經台北市選委會查對，罷免案原提議及補提符合規定的提議人人數為4108人，提議人人數的1/2為2054人。
中選會說明，經查對總收件數2399人，屬原提議人人數1677人，不屬原提議人人數700人，屬原提議人重複簽署同意書者22人，不符合規定。
中選會表示，台北市1選區立委罷免案備補領銜人詹嘉文依法不得遞補為領銜人，此案領銜人依法仍是張克晉，中選會也已透過函文告知林姓提議人與罷免團體。
中選會指出，有心人士刻意法盲、且法盲程度很深，未經查證相關規定，也未了解事實基礎，更未詳細閱讀回函內文，就胡亂造謠中選會或台北市選委會沒收特定罷免案，令人遺憾。
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