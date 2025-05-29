雲林罷團成立拔釘機車隊遊街 丁學忠豎看板辦座談反制

為反制罷免，立委丁學忠廣設反罷看板，罷團也不甘示弱，今天也召開記者會組成「拔丁機車隊」將深入各鄉鎮偏村小巷宣傳罷丁行動，目前罷丁第2階段3.8萬連署書已達標，送縣選委會審核中，是否通過2階進入3階投票，預計下月底才會出爐，但罷與反罷兩陣營已提前開始交鋒，為第3階段炒熱氣氛。

針對罷團的拔丁機車隊行動，丁學忠陣營也作出回應，指面對這種撕裂地方感情、破壞地方團結的惡意罷免，想要強行推翻民主選舉的結果，丁學忠會繼續做對的事，用心為地方打拼，再次爭取鄉親的認同。

雲林縣罷免立委丁學忠的「拔釘行動」於本月8日將38087份第二階段連署書送達雲林縣選委會，目前由選委會審核中。丁學忠面對罷團行動來勢洶洶，也積極做出反制攻勢，除在雲林海線各鄉鎮重要路口豎立大型的反罷看板，更積極深入各社區舉辦座談會，爭取選民認同，也為第3階段投票做好迎戰準備。

針對「雲林拔釘」罷免行動即將進入3階宣傳階段，罷團今天在北港召開記者會，宣布即將啟動「機車車隊罷免掃街」行動，以「鬥陣騎 ia̋n-jín（引擎），挽釘仔就會緊」為主題，深入各鄉鎮掃街宣傳，以匯集人民力量成為加速罷免丁學忠的關鍵動力。

「我們沒有金主和旗海大看板，只有志工和人民的意志」罷團表示，丁學忠最近大量製作大型看板鋪天蓋地宣傳反罷免，反觀公民團體組成的拔釘團隊資源，並無龐大經費進行看板佈建，只有志工和汗水，這也凸顯出「人民行動」的價值與力量。

罷團強調，從本周六起將啟動罷免車隊，走入市場、街頭、巷弄，用最在地、最貼近群眾的方式，把罷免的訴求傳遞出去，期待若在路上遇見拔釘機車隊，請大家用微笑、揮手或一句簡單的「加油」，為志工打氣，也邀請鄉親一起加入車隊行列，哪怕只是短短一段路，一個轉角，都是對罷免行動的具體支持。

罷團說，「鬥陣騎ia̋n-jín（引擎），挽釘仔就會緊」不是一句口號，而是一場靠人民意志的集結，讓他們用車隊把「拔丁守護雲林」的訊息送進每條街巷，一起完成使命。