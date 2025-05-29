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雲林罷團成立拔釘機車隊遊街 丁學忠豎看板辦座談反制

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
丁學忠陣營在雲林沿海各鄉鎮重要路口廣設反罷免大型看板，反制罷團的拔丁行動。記者蔡維斌／攝影
丁學忠陣營在雲林沿海各鄉鎮重要路口廣設反罷免大型看板，反制罷團的拔丁行動。記者蔡維斌／攝影

為反制罷免，立委丁學忠廣設反罷看板，罷團也不甘示弱，今天也召開記者會組成「拔丁機車隊」將深入各鄉鎮偏村小巷宣傳罷丁行動，目前罷丁第2階段3.8萬連署書已達標，送縣選委會審核中，是否通過2階進入3階投票，預計下月底才會出爐，但罷與反罷兩陣營已提前開始交鋒，為第3階段炒熱氣氛。

針對罷團的拔丁機車隊行動，丁學忠陣營也作出回應，指面對這種撕裂地方感情、破壞地方團結的惡意罷免，想要強行推翻民主選舉的結果，丁學忠會繼續做對的事，用心為地方打拼，再次爭取鄉親的認同。

雲林縣罷免立委丁學忠的「拔釘行動」於本月8日將38087份第二階段連署書送達雲林縣選委會，目前由選委會審核中。丁學忠面對罷團行動來勢洶洶，也積極做出反制攻勢，除在雲林海線各鄉鎮重要路口豎立大型的反罷看板，更積極深入各社區舉辦座談會，爭取選民認同，也為第3階段投票做好迎戰準備。

針對「雲林拔釘」罷免行動即將進入3階宣傳階段，罷團今天在北港召開記者會，宣布即將啟動「機車車隊罷免掃街」行動，以「鬥陣騎 ia̋n-jín（引擎），挽釘仔就會緊」為主題，深入各鄉鎮掃街宣傳，以匯集人民力量成為加速罷免丁學忠的關鍵動力。

「我們沒有金主和旗海大看板，只有志工和人民的意志」罷團表示，丁學忠最近大量製作大型看板鋪天蓋地宣傳反罷免，反觀公民團體組成的拔釘團隊資源，並無龐大經費進行看板佈建，只有志工和汗水，這也凸顯出「人民行動」的價值與力量。

罷團強調，從本周六起將啟動罷免車隊，走入市場、街頭、巷弄，用最在地、最貼近群眾的方式，把罷免的訴求傳遞出去，期待若在路上遇見拔釘機車隊，請大家用微笑、揮手或一句簡單的「加油」，為志工打氣，也邀請鄉親一起加入車隊行列，哪怕只是短短一段路，一個轉角，都是對罷免行動的具體支持。

罷團說，「鬥陣騎ia̋n-jín（引擎），挽釘仔就會緊」不是一句口號，而是一場靠人民意志的集結，讓他們用車隊把「拔丁守護雲林」的訊息送進每條街巷，一起完成使命。

丁學忠陣營則說，今年4月丁學忠開始到地方宣講，說明任職ㄧ年來爭取的地方建設、公糧收購價格提高等，為地方謀福利，呼籲支持者一定要站出來投不同意票，守護民主價值，力挺有做事的立委。

雲林拔丁罷團今天成立拔釘機車隊將深入各鄉鎮展開罷免立委丁學忠宣傳行動。記者蔡維斌／攝影
雲林拔丁罷團今天成立拔釘機車隊將深入各鄉鎮展開罷免立委丁學忠宣傳行動。記者蔡維斌／攝影
雲林拔丁罷團今天成立拔釘機車隊將深入各鄉鎮展開罷免立委丁學忠宣傳行動。記者蔡維斌／攝影
雲林拔丁罷團今天成立拔釘機車隊將深入各鄉鎮展開罷免立委丁學忠宣傳行動。記者蔡維斌／攝影

選委會 連署書 罷免 丁學忠

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