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張斯綱罷免萊豬綠委募集千份連署 北檢傳喚7被告訊問

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
北檢偵辦罷免雙吳連署偽造案，今以被告身分約談北市議員張斯綱，訊後請回。記者蕭雅娟／攝影
北檢偵辦罷免雙吳連署偽造案，今以被告身分約談北市議員張斯綱，訊後請回。記者蕭雅娟／攝影

罷免立委吳思瑤吳沛憶提議書涉偽造案，台北地檢署日前傳喚涉抄寫名冊的黨工、志工，從中懷疑台北市議員張斯綱4年前因「萊豬」風波，發起罷免吳思瑤連署募集上千份連署書，追查是否提供個資給此次罷免案使用。檢方今約談張斯綱後請回，另此案已交保的被告「罷吳四騎士」賴苡任等6人今也經檢方傳喚到案。

據悉，台北市調查處今約談台北市議員張斯綱、「地動刪瑤」召集人賴苡任，張中午移送複訊後請回，賴苡任訊後也預計前往北檢複訊。檢察官今也傳喚日前各以20至50萬元交保的滿志剛、陳冠安、劉思吟、劉的丈夫林叡及罷免吳沛憶團體領銜人李孝亮等5人應訊。

張斯綱昨在北檢門口告發監察院秘書長李俊俋涉侵占、背信等罪，今遭檢調約談引起關注。檢方追查，2021年萊豬風波，張斯綱發起罷免「萊豬綠委」當時立委吳思瑤罷免案未成功，但募集了上千份連署書，懷疑恐提供相關個資，供此次罷免案使用。

張斯綱今抵達北檢表示「來協助釐清案情」應訊約1小時後請回。張指出，有什麼就說什麼，且把當初面臨的事情講清楚，還是要對台灣司法有信心。

檢方今年3月接獲告發，指罷免雙吳連署有造假弊端，經向中選會、北市選委會函調提議人資料，發現錯假率高，懷疑是大規模抄錄不實名冊。檢方日前將罷免提議書送鑑定發現重大進展，包括提議前死亡、戶籍未滿四個月、重複連署，還有相同筆跡等情狀，且筆墨顏色都一樣，筆跡為特定人抄錄。

檢方4月首度搜索「罷免雙吳四騎士」賴苡任、滿志剛、陳冠安、劉思吟共11人，訊後各以20至50萬元交保，第二波搜索國民黨台北市黨部等處，聲押禁見台北市黨部前主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文3人獲准。

萊豬 罷免 李孝亮 張斯綱 吳沛憶 吳思瑤 劉思吟

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