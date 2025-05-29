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張斯綱遭約談 國民黨：民進黨就是要沒收罷免雙吳案

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨批評，昨天揭露民進黨政府惡劣的嘴臉，今天就被檢調清算懲罰，令人質疑民進黨就是要沒收雙吳罷免案，要沒收全台灣罷綠委的連署案。圖／國民黨提供
國民黨批評，昨天揭露民進黨政府惡劣的嘴臉，今天就被檢調清算懲罰，令人質疑民進黨就是要沒收雙吳罷免案，要沒收全台灣罷綠委的連署案。圖／國民黨提供

罷免立委吳思瑤吳沛憶連署案，台北市議員張斯綱以被告身分被約談，檢察官訊後諭知張無保請回。國民黨批評，昨天揭露民進黨政府惡劣的嘴臉，今天就被檢調清算懲罰，令人質疑民進黨就是要沒收雙吳罷免案，要沒收全台灣罷綠委的連署案。

國家政策研究基金會副執行長凌濤表示，昨天剛與張斯綱到北檢告發監察院秘書長李俊俋，短短一天張斯綱竟成為被告被帶走約談。張斯綱只不過認真參與罷免吳思瑤，支持公民團體的活動就被清算，一路以來，司法持續恐嚇領銜人與罷綠委志工，現在連在地的民意代表都要恐嚇，未來誰還敢繼續連署？

凌濤表示，「昨日柯文哲，今天有張斯綱、有各地志工領銜人，明日就有可能是任何人，」台灣司法已經濫權到無法無天的地步，拿這幾天的案子對比，國民黨揭露介入罷團台中市的江肇國團隊，甚至民團可能涉嫌違法募款，設有內帳，檢調去查了嗎？國民黨告發李俊俋公器私用，查了嗎？搜索了嗎？羈押了嗎？為何告發的人現在就被約談帶走？

凌濤指出，監察院的派車單可能有偽造文書的嫌疑，如果派車單內沒有寫寵物美容、看牙醫、到機場接送親友，而是以公務之名掩飾私人的行為，就是偽造文書。檢調不是對於偽造文書很厲害嗎？什麼時候才要大搜索監察院、大羈押李俊俋？司法的差別辦案全民都在看。

凌濤表示，台灣幾十年來的司法改革一夕被賴清德毀滅，現在的司法竟然變成恐嚇百姓、製造寒蟬效應的武器，不止把罷雙吳沒收，沒收全台罷綠團體，甚至張斯綱非常可能在吳思瑤罷免案通過後參與補選，賴清德有必要超前部署到這種地步？

他批評，把未來可能參選總統的對象先羈押起來，把可能挑戰民進黨立委的補選人選先搜索約談，要讓大家完全不敢站出來，要讓這個人選完全消失，賴清德拿司法當武器，人民都看不下去。

國民黨發言人楊智伃表示，用司法當武器，只准罷藍不准罷綠，無論罷藍或罷綠連署都有錯假，但民進黨對罷藍團體輕輕帶過，卻對罷綠的團體祭出司法大刀。呼籲所有還有良心的檢調停止受政治操弄，不要再讓人民對司法信心垂直下降。

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