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罷免雙吳提議涉偽造文書 北檢再傳李孝亮、賴苡任

中央社／ 台北29日電
台北地檢署29日下午傳喚民進黨立委吳沛憶罷免案領銜人李孝亮（中），他步入地檢署時未回應現場媒體提問。中央社
台北地檢署29日下午傳喚民進黨立委吳沛憶罷免案領銜人李孝亮（中），他步入地檢署時未回應現場媒體提問。中央社

北檢偵辦雙吳罷免提議書涉偽造案，今天再度以被告身分傳喚吳沛憶罷團領銜人李孝亮、滿志剛、劉思吟、陳冠安、林叡，並指揮調查局約談吳思瑤罷團召集人賴苡任說明。

台北地檢署上午指揮調查局約談國民黨台北市議員張斯綱說明，訊後以被告身分移送北檢，檢察官中午複訊後將張斯綱請回。

北檢接獲告發，指民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免案的罷免團體，疑有偽造提議書情事，檢察官向中央選舉委員會、台北市選舉委員會函調罷免案提議人資料，分析相關事證，並查證訊問部分提議人確有遭冒名提議情事。

北檢於4月14日指揮法務部調查局台北市調處搜索，並約談吳沛憶罷團領銜人李孝亮、吳思瑤罷團領銜人張克晉、「罷吳四騎士」賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安等6人；另以證人身分約談劉思吟丈夫林叡等5人說明。林叡複訊後改列被告。

檢察官複訊後將張克晉請回，認定李孝亮、賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安、林叡涉犯偽造文書等罪，分別諭令新台幣20萬元至50萬元不等金額交保，均限制出境、出海。

北檢於4月17日展開第2波搜索、約談行動，訊後聲押禁見國民黨台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文獲准。此外，北檢聲押國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹遭法院駁回，案經檢察官抗告成功，北院裁定黃呂錦茹自4月25日羈押禁見2個月。

北檢將提議書送交鑑定後，發現有多數筆跡相同，經過濾扣案卷證及資料，查出有台北市黨部黨工與志工涉案，隨即於5月14日針對部分志工住處搜索，並約談鄧姓被告等6人，訊後均請回。

北檢比對被告與證人供述，認為仍有部分黨工與志工涉案，5月17日針對國民黨台北市第四區（中山、大同）黨部發起第4波搜索行動，並約談黨部執行長陳奎勳、中山區婦工會葉姓女會長等11人。檢察官訊後，諭令陳男30萬元、葉女10萬元交保。

罷免 李孝亮 張斯綱

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