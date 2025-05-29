剛揭發監察院醜聞就被傳喚？張斯綱4字回應

國民黨北市議員張斯綱日前揭發監察院醜聞，今天因罷免立委吳思瑤、吳沛憶案而被北檢約談，訊後請回。張斯綱下午赴議會質詢前受訪，檢方就個資部分將他列為被告，但不擔心自己被羈押；對於是否認為被報復，他對此沒有評論。

張斯綱表示，剛開始不知道是以什麼身分去，一開始只給通知書，沒有寫很清楚，他打電話去問，對方只說是協助了解案情。他去台北市調處、北檢，檢察官、調查員有詢問，他就按照自己參與、所理解，協助了解案情。

張斯綱提到，到北檢時，檢方就個資部分把他列為被告；檢察官說不能講偵辦中的事情，他這邊不方便多講，但沒提到不能講司法迫害或政治迫害。會認為是司法迫害？他說，不想用司法迫害這4個字，這樣的講法也許會把很多事情講不清楚；也認為過程中，很多事情被挑挑揀揀。

媒體追問二階連署過程，助理、黨工有疏失而導致此狀況？張斯綱坦白不知道，「這一連串連署過程風風波波，沒有一天順利，面對很多不順利、很多困難、甚至法律上的阻撓，大家就平心靜氣一步步去解決。」

張斯綱說，後續法律判定、結果，他尊重調查官、檢察官的職權，就我們了解的事實，據理力爭，未來在法庭上，會用一切手段、方式去把很多事情說清楚、講明白。國民黨多人被羈押，是否擔心自己被羈押？他說，「我不擔心，如果因為這樣被羈押，非常離譜。」

至於一階、二階協助罷團，張斯綱回應，一開始罷團找他協助，對黨籍民意代表是天經地義的事情，他就所能、所知盡力協助。有人認為罷瑤行動挫折、阻礙、可能失敗，都是賴苡任的錯？張斯綱認為，現在去怪誰沒有意義，面對很多挫折、司法調查，沉得住氣，一步步把事情解決清楚，並且連署持續推動。

傳出有個資疑似來自張斯綱罷免萊豬立委案的連署書，張斯綱回應，他會把支持者的資料給罷團去爭取支持，就像自己會留著過去服務名單，爭取支持；至於爭取支持的方式是打電話、親送等，這部分由罷團處理，他就沒有參與。他說，二階後，每天都在街上、市場爭取連署，紮紮實實，一步一腳印。