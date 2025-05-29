罷團啟動車隊掃街 丁學忠地方宣講爭取認同

罷免中國國民黨籍立法委員丁學忠團隊今天啟動「機車車隊罷免掃街」，走入巷弄傳遞訴求；丁學忠展開地方宣講，說明任內爭取的地方建設和提高公糧收購價格等迎戰。

雲林縣第1選舉區選出的丁學忠表示，面對撕裂地方感情、破壞地方團結的惡意罷免，想強行推翻民主選舉結果，他會繼續做對的事，用心為地方打拚，再次爭取鄉親們認同。

丁學忠5月起到地方宣講，說明任職1年為地方謀福祉成績，呼籲支持者一定要站出來投「不同意」，守護民主價值，力挺有做事的立委。

罷團上午舉行記者會表示，丁學忠在街頭巷尾宣傳反罷免，作為資源有限的公民團體，無龐大經費布建看板，更凸顯「人民行動」價值與力量。罷免車隊即日起走入市場、街頭與巷弄，用最在地、最貼近群眾方式傳遞訴求。