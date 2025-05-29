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新北六藍委面臨罷免 劉和然：投票率是關鍵

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市副市長劉和然今天接受「POP撞新聞」黃暐瀚專訪。圖／POP撞新聞提供
新北市副市長劉和然今天接受「POP撞新聞」黃暐瀚專訪。圖／POP撞新聞提供

全台大罷免，新北市有6名藍委都已進入二階審查階段，新北市副市長劉和然今天接受「POP撞新聞」黃暐瀚專訪時指出，6名藍委都非常緊張，雖反罷免多於贊成罷免，但關鍵兩方動力不同，投票率可能會有差距，關鍵就是反罷免者願不願意出來投票。

新北市目前六名藍委包括洪孟楷、羅明才、葉元之、張智倫、林德福與廖先翔都已進入二階連署審查階段，主持人詢問目前新北罷免情形？

劉和然表示，6名藍委都非常緊張，目前評估反罷免大多多餘贊成罷免者，但問題在反對罷免者的投票率與支持罷免投票率不同，很多人以為不出來投票就是支持藍委，事實卻非如此。

黃暐瀚問現在葉元之最危險？劉和然說，每個人都說自己很危險，他雖然是政務官，但也有黨籍身分，跟他們見面，都是各個有機會人人沒把握，過去是地方地方選舉、總統立委大選接力，選上四年期間可休養身息做事，但現在可能兩年就要選一次。

被問到2026挑戰市長寶座，劉和然強調，現階段重點工作還是因應國際跟國內政治情勢繼續努力。

罷免

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