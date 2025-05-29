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罷瑤換領銜人未過 中選會：領銜人仍是張克晉

聯合報／ 記者林佳彣黃婉婷鄭媁蔡晉宇／台北報導
中選會昨日公布罷免綠委吳思瑤團隊啟動更換領銜人審查結果，因未符合提議人總數二分之一以上書面同意的法定要件，領銜人還是張克晉，更換失敗。 圖／聯合報系資料照片
中選會昨日公布罷免綠委吳思瑤團隊啟動更換領銜人審查結果，因未符合提議人總數二分之一以上書面同意的法定要件，領銜人還是張克晉，更換失敗。 圖／聯合報系資料照片

罷免民進黨立委吳思瑤「地動刪瑤」團體更換領銜人，擬改由備補領銜人詹嘉文接替，中選會昨公布審查結果，未符合提議人總數2分之1以上書面同意規定，領銜人仍是張克晉。罷團表示，二階連署仍會持續，只能等張回心轉意，否則可能面臨無人送件困境。

昨正巧是吳思瑤生日，吳思瑤則說，尊重中選會依專業所作裁決，她仍持續備戰。罷團領銜人賴苡任則酸說，中選會的公文是給吳的生日禮物，

中廣前董事長趙少康說，第2階段連署只差幾千份就能達標，若以這麼小的差距功虧一簣，大家甘願嗎？他認為賴苡任繼續努力更換領銜人，「大家一起加油，不到最後關頭絕不放棄」。

根據公職人員選舉罷免法，罷免案領銜人若死亡或經提議人總數1/2以上書面同意者，由備補領銜人遞補為領銜人，並以一次為限。

中選會昨發布公文，此案原提議及補提符合規定的提議人數為4108人，2分之1為2054人。經查對，總收件數2399人，屬原提議人數1677人、非屬原提議人數700人，屬原提議人重複簽署同意書22人，未符合選罷法規定，備補領銜人不得遞補為領銜人。

「我們會努力創造條件，想辦法達標，最後一分鐘，或許他（張克晉）會回心轉意。」賴苡任說，變更領銜人失敗，是團隊通往二階送件道路上的一顆絆腳石，距6月7日送件期限還有時間，「一定會咬牙堅持，爬起來把石頭扳開，繼續二階連署，不會停下腳步。」

對於700份遭剔除，賴說，團隊已聯絡送件提議人，求證是否收到中選會公文，部分媒體、側翼、被罷免人等試圖營造「鮭魚回郵」計畫為偽造的輿論氣氛，不排除提告，由法院驗證真偽。賴說，團隊無法得知哪些提議人被中選會認定合格，其中極可能包括被中選會剔除的人，「鮭魚回郵計畫並無造假」。

吳思瑤說，去年是她最難過的生日，因為藍白所提國會濫權法案當天三讀；今年生日願望則是希望國會恢復正常，把民主還給大家。

她說，尊重北市選委會比對結果，也尊重中選會依法行政，她從頭到尾的態度都一樣，尊重公民發動罷免的權利，但務必要合法合規。

罷免 吳思瑤 中選會

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