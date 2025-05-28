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縣長饒慶鈴辭台東選委會主委 投入立委黃建賓反罷免輔選

中央社／ 台東縣28日電
國民黨台東縣黨部今辦理跨黨派「反惡霸、護台東」記者會，縣長饒慶鈴（站立者）手持標語，指出行政院刪地方預算公然違法，呼籲議員及鄉鎮長站出來捍衛自己的預算。聯合報系記者尤聰光／攝影
國民黨台東縣黨部今辦理跨黨派「反惡霸、護台東」記者會，縣長饒慶鈴（站立者）手持標語，指出行政院刪地方預算公然違法，呼籲議員及鄉鎮長站出來捍衛自己的預算。聯合報系記者尤聰光／攝影

台東縣長饒慶鈴今天宣布辭去兼任的台東縣選舉委員會主任委員一職，改由副縣長王志輝代理，將全力投入輔選國民黨立委黃建賓的反罷免

罷免國民黨台東立委黃建賓團體5月1日到台東縣選舉委員會送交第2階段連署名冊，預計將進入第3階段。國民黨25日在台東縣議會舉辦「百工百業挺阿賓」行動。

當天國民黨台東縣黨部主委、議長吳秀華評估罷免黃建賓第2階段可能會過關，預計8月就會開啟第3階段投票，因此百工百業站出來表態相挺。

國民黨台東縣黨部今天進一步召開「反惡罷．護台東」記者會，由吳秀華、饒慶鈴、副縣長王志輝及黃建賓主持，黨籍縣議員和鄉鎮長20餘人參加。

吳秀華表示，黃建賓擔任立委的這一年表現非常優秀，做了很多事，修正財劃法讓台東增加100多億元經費，希望大家繼續給黃建賓機會把任期做完。與會人員也陸續發言挺黃建賓。

黃建賓表示，會正面迎戰罷免，讓人民知道他一年來的努力，感謝大家支持，努力守住這一席立委，未來他在國會也會努力為台東發聲，讓台東變更好。

饒慶鈴並在會中宣布辭去兼任的台東縣選委會主任委員一職，改由副縣長王志輝代理。饒慶鈴說，「我要全力輔選黃建賓」。

罷免

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