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領銜人換將失敗 罷瑤團體：不能證明同意書有偽造

中央社／ 台北28日電

提議罷免民進黨立委吳思瑤團體日前送出更換領銜人同意書，中選會今天指出，有700人非原提議人而未達法定要件。罷團表示，700人被剔除不能證明同意書偽造，籲公布細節證明罷團沒有造假。

吳思瑤今天指出，針對她的罷免案，目前只是更換領銜人部分沒有成立，罷團還在持續推動，因此她每一刻都還在全力以赴，持續備戰、毫不鬆懈。

罷團「地動刪瑤」領銜人張克晉日前發表聲明表示，退出領銜人身分。

根據公職人員選舉罷免法規定，領銜人死亡或經提議人總數1/2以上書面同意者，由備補領銜人遞補為領銜人，並以1次為限。「地動刪瑤」隨後啟動「鮭魚回郵」計畫，募集更改領銜人同意書，並於23日送件2400份同意書。

中選會今天指出，經台北市選委會查對，有700人不是原本提議人，同意書未達提議人總數1/2以上法定要件，因此領銜人仍是張克晉。

對此，「地動刪瑤」透過群組發布聲明表示，已聯絡當時送件的提議人，並求證提議人是否收到中選會公文，送件提議人表達已有收到。

針對有700人非原提議人問題，罷團指出，當初第一階段曾2次送件，無論是第1次送件還是補件，都無法得知哪些提議人被中選會認定合格，或是哪些人被剔除，原本就無從得知第一階段送出的提議人名冊中哪些是合格。

罷團表示，僅是依據提議人名冊影本載明地址送出同意書後等待回郵，或透過媒體宣傳讓提議人返回簽署同意書。進行「鮭魚回郵」計畫期間，即便是本人親自簽署，都有詢問當事人是否在第一階段簽名，獲得答覆為肯定後才讓提議人簽同意書。

有關被中選會認定不屬於「原第一階段提議人」的700份，罷團指出，極有可能為當初確實有簽署提議書，但在送件後，經審查被中選會剔除掉的那群人。

罷團表示，此次被剔除的700人，僅能說明不在中選會認定合格的第一階段提議人名單，並不能證明同意書是偽造或幽靈聯署，更不能證明未簽過提議書。

至於為何有700人不是原本的提議人，吳思瑤指出，她比誰都想知道答案，況且民主不容造假，沒有人可以濫用公民的權利、盜用公民的意志。

罷免

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