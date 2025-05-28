台中罷團提告公然侮辱 謝龍介：不用急著對號入座

國民黨立委謝龍介日前為被連署罷免的同黨立委羅廷瑋站台遭疑爆粗口，罷團今天到中檢控告謝龍介涉公然侮辱。謝龍介說，當天所述前提是說謊的人，罷團不用急著對號入座。

罷免國民黨籍台中第六選區立委羅廷瑋的團體，今天在律師的陪同下到台中地檢署按鈴控告謝龍介；罷團發言人Eva接受聯訪時表示，謝龍介於25日街頭反罷免宣講中，以不雅言詞羞辱罷團志工。

Eva指出，謝龍介當時並指稱站在對街的罷免團體「領民進黨多少錢？下去領兩千」，言論歧視意味明顯，嚴重損害公民參與政治的正當性與名譽。

罷免領銜人呱呱指出，團隊經過討論決定依法提告，以反擊持續打壓公民社會的惡質政治文化。

謝龍介對此回應說，罷團不用急著自己對號入座，當天所講述的內容，前提是強調一些說謊、扭曲、抹黑別人的人。