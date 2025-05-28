罷瑤換領銜人差400人不能補件 藍議員批「忽視民意」

中選會今日公布罷免綠委吳思瑤團隊啟動更換領銜人審查結果，因未符合提議人總數二分之一以上書面同意的法定要件，領銜人還是張克晉，更換失敗。北市議員楊植斗質疑，距離換人只剩不到400人份數，中選會卻不給補件機會，無疑給罷團一紀重拳，批中選會忽略上萬民意，實屬遺憾。

楊植斗指出，更換領銜人同意書，在中選會剔除了「非屬原提議人」以及「原提議人重複簽署」後，只剩下1677份，未達到更換門檻的2054份，而依「選罷法」規定，更換領銜人以一次為限，法規上也沒有補件的機會，因此中選會認定，該案只能由原領銜人張克晉繼續送件。

楊植斗說，更換領銜人本就困難重重，如今距離換人只剩不到400人份數，「中選會可以直接剝奪人民罷免的權利，不給補件嗎？」質疑在詹嘉文表態願意接棒領銜人之後，中選會馬上打槍，給了罷瑤團體一記重拳。

楊植斗說，在找不到張克晉狀況下，「吳思瑤樂得合不攏嘴，中選會選擇忽略上萬已簽署二階罷免的民意，實屬遺憾。」