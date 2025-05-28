聽新聞
0:00 / 0:00

罷瑤換將未達標 趙少康：不到最後關頭絕不放棄

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片
中廣前董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片

罷免吳思瑤團隊「地動刪瑤」更換領銜人，需要第一階段連署人的半數同意書遞交給中選會，但被中選會宣布未達標。中廣前董事長趙少康表示，第二階段連署只差幾千份就能達標，呼籲大家要把握這次一起寫歷史的機會，踴躍連署。

趙少康指出，罷瑤團隊更換領銜人行動受挫，中選會剔除部分更換領銜人的同意書，不過，距離第二階段連署截止日還有一個星期，請士林北投曾經參與第一階段連署的好朋友，趕緊到罷瑤總部填寫「更換領銜人」同意書，還沒有參加第二階段連署的人，更要把握這次一起寫歷史的機會，踴躍連署。

趙少康說，罷免民進黨立委行動中，以「刪瑤」的成功機率最高，需要大家一起護持，才能打破大罷免藍綠立委31：0的難看處境。吳思瑤是最標準的黨意立委，只護航民進黨的錯誤政策跟荒誕官員的言行，吳思瑤不肯還假於民、還錢於民，不同意台北市得到更多的人統籌分配款，不肯譴責「人不如狗」的監察院秘書長李俊俋，這種人如果還罷不掉，民進黨的傲慢、囂張只會變本加厲。

趙少康說，罷瑤召集人賴苡任告訴他，第二階段連署只差幾千份就能達標了，如果罷免吳思瑤的目標以這麼小的差距功虧一簣，大家甘願嗎？賴苡任繼續努力更換領銜人，一起參加二階連署寫歷史，就是士林北投鄉親的使命。大家一起加油，不到最後關頭絕不放棄。

罷免

延伸閱讀

若朱立倫誠心「免等到9月交棒」 趙少康1原因喊話：盧秀燕應提前上陣

趙少康：總統派國安團隊簡報 暗指在野黨不懂？

賴總統明就任1年 趙少康轟綠營「快樂民調」：打敗大罷免就是不信任投票

館長宣講也沒用…罷吳場冷？趙少康、朱立倫曝現況：綠色恐怖

相關新聞

基隆死亡連署案國民黨4黨工3人交保 累計5收押、11交保

基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨市議員張之豪、鄭文婷提議書「死亡連署」涉偽造文書，昨天檢調再約談4名黨工、搜索3處相關住所，...

罷瑤換領銜人未過 中選會：領銜人仍是張克晉

罷免民進黨立委吳思瑤「地動刪瑤」團體更換領銜人，擬改由備補領銜人詹嘉文接替，中選會昨公布審查結果，未符合提議人總數2分之...

罷瑤換將被指未達標 翁曉玲批中選會如民進黨政府打手

罷免民進黨立委吳思瑤團隊「地動刪瑤」更換領銜人程序遭中選會判定「未符合更換要件」。國民黨立委翁曉玲批評，中選會先沒收公投...

罷瑤換領銜人差400人不能補件 藍議員批「忽視民意」

中選會今日公布罷免綠委吳思瑤團隊啟動更換領銜人審查結果，因未符合提議人總數二分之一以上書面同意的法定要件，領銜人還是張克...

罷瑤換將未達標 趙少康：不到最後關頭絕不放棄

罷免吳思瑤團隊「地動刪瑤」更換領銜人，需要第一階段連署人的半數同意書遞交給中選會，但被中選會宣布未達標。中廣前董事長趙少...

挺黃建賓！縣長饒慶鈴辭台東選委會主委全力反罷輔選

國民黨台東縣黨部今辦理跨黨派「反惡霸、護台東」記者會，台東縣長饒慶鈴指出行政院刪地方預算公然違法，呼籲議員及鄉鎮長站出來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。