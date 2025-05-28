挺黃建賓！縣長饒慶鈴辭台東選委會主委全力反罷輔選

國民黨台東縣黨部今辦理跨黨派「反惡霸、護台東」記者會，台東縣長饒慶鈴指出行政院刪地方預算公然違法，呼籲議員及鄉鎮長站出來捍衛自己的預算。她也宣布辭去縣選舉委員會主委一職，全力輔選黃建賓反罷免。

「行政院公然違法，我們又何必要遵守法令？」饒慶鈴說，我們開車上路違規超速就會被開罰，現在行政院公然違反預算法，沒有人可以給他開罰單，就只能用一票一票的選票來捍衛自己的權益；若大家不站出來，明天中央可能都砍掉任何預算。

「反惡霸、護台東」記者會在縣議會第一會會議室舉行，包括饒慶鈴、議長吳秀華、立委黃建賓、部分議員及鄉鎮長出席。針對近來大罷免活動及行政院刪地方一般性預算表達不滿，高呼「反惡霸、護台東」口號，並向執政政府喊話。

吳秀華表示，民進黨政府把大罷免跟這個預算綁在一起，這根本是惡霸及欺負台東人，台東必須跨黨派守住這一席立委及自己的預算。另也有鄉鎮長呼籲大團結全力提告行政院違法，並北上凱道及行政院靜坐抗爭到底。