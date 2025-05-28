快訊

不只李俊俋 張斯綱再爆監委蘇麗瓊搭公務車看牙

輝達總部進駐北士科 華碩施崇棠喊歡迎但「別打這主意」

獨／新店里長遭爆組大陸買春團 當事人現身：安全考量不得不陪同

綠委指因大罷免撤案不在籍投票 王鴻薇：在野合推新案

中央社／ 台北28日電

民進黨立委林楚茵表示，國民黨立委王鴻薇27日在立法院程序委員會提案撤回不在籍投票法草案，是「大罷免治百病」。王鴻薇今天指出，未來在野黨會密切合作推動不在籍投票的修法，所以先暫時撤案。

立法院程序委員會今天開會，排定6月3日院會議程。報告事項部分，王鴻薇提案撤回不在籍投票法草案；討論事項部分，經表決後將國民黨立法院黨團所提，建請院會決議「儘速邀請行政院長率同相關部會首長就『我國設立國家主權基金之規劃及進程等相關事宜』乙案向立法院提出專案報告」等15案納入。

林楚茵先前在臉書表示，王鴻薇在程序委員會提案撤回不在籍投票法草案，「一句話，大罷免治百病」，讓國民黨團總召傅崐萁低聲下氣為民眾出遊送車，也讓王鴻薇縮手高度爭議的提案。

林楚茵說，國民黨可以縮了一時，假不了一世，即使撤案，國民黨、台灣民眾黨還是聯手第422次擋下國安法案，若大罷免沒過，傅崐萁、王鴻薇只會變本加厲要回來。國會亂象不只是擋法案、護權貴，更是親中勢力進逼的體現，因此刨根除害藍白的國會亂象，罷免親中藍委、「傅」隨小弟們是唯一正解。

王鴻薇今天在立法院受訪表示，這麼多立委提案、撤案，林楚茵卻只關心她。民眾黨立法院黨團日前提出不在籍投票的公投提案，很可惜最後未在23日前送出立法院，無法在今年公投，但有跟民眾黨團討論，在野黨會一起努力修法。

王鴻薇指出，之前她就針對不在籍投票提出修法草案，未來在野黨一定會密切合作推動修法，所以現在先暫時撤案，之後會再重新提案。

罷免

延伸閱讀

南投選委會用戶政簽名比對連署書筆跡 綠委林楚茵批助藍委

朱立倫突拋願交棒黨主席 王鴻薇盼勿挑此時：別讓立委們內外交迫

影／統刪地方補助款 國民黨團質疑政院違法刪除

李俊俋爆公務車接寵物 王鴻薇：證明立院嚴審預算正確

相關新聞

死亡連署案今再約談藍基隆黨部4人 還搜3住所

基隆地檢署偵辦藍營罷免市議員張之豪、鄭文婷提議書「死亡連署」涉偽造文書，今天檢調再約談4名黨工，並搜索3處相關住所，被約...

罷免吳思瑤領銜人換將未達標 賴苡任：若造謠不排除提告

罷免綠委吳思瑤團隊啟動更換領銜人行動，中選會今公布700人非原提議人，等同更換領銜人失敗。「地動刪瑤」召集人賴苡任發聲明...

南投選委會用戶政簽名比對連署書筆跡 綠委林楚茵批助藍委

南投縣選委會針對罷免國民黨立委馬文君、游顥連署，以草簽為由，剔除近千份連署書，馬文君還差1730人，游顥則要補693件。...

罷免吳思瑤更換領銜人失敗 中選會：700人非原提議人

罷免民進黨立委吳思瑤團隊「地動刪瑤」領銜人張克晉宣布退出，罷團改由備補領銜人詹嘉文接替，並依規定蒐集2400份更換領銜人...

北捷首罰罷吳團體…議員告發罷藍委也違規 蔣萬安：該罰就罰

罷免吳思瑤團體日前在北捷車站出口對面擺攤，被依未經許可開罰，成罷團被罰首例。議員鍾沛君今在市政總質詢列出至少6件罷藍委團...

砍補助、火力發電…綠營為催大罷免鋪路？ 當心民怨反噬

綠營拚大罷免，已有31名藍委罷免案完成二階連署送件，有望進入三階投票，對比罷免綠委案仍未破蛋，綠營近來似乎不惜火燒自家人，也要情勒民眾、恐嚇在野黨，無非是為催旺大罷免，避免連署查對期間冷卻。 無論是火力全開引發的空汙防制疑慮，或是大刪地方一般性補助款，殃及無辜的地方政府，影響的都是最根本的民生議題，綠營若滿腦子只想著大罷免，恐將遭民意反噬。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。