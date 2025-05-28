綠委指因大罷免撤案不在籍投票 王鴻薇：在野合推新案

民進黨立委林楚茵表示，國民黨立委王鴻薇27日在立法院程序委員會提案撤回不在籍投票法草案，是「大罷免治百病」。王鴻薇今天指出，未來在野黨會密切合作推動不在籍投票的修法，所以先暫時撤案。

立法院程序委員會今天開會，排定6月3日院會議程。報告事項部分，王鴻薇提案撤回不在籍投票法草案；討論事項部分，經表決後將國民黨立法院黨團所提，建請院會決議「儘速邀請行政院長率同相關部會首長就『我國設立國家主權基金之規劃及進程等相關事宜』乙案向立法院提出專案報告」等15案納入。

林楚茵先前在臉書表示，王鴻薇在程序委員會提案撤回不在籍投票法草案，「一句話，大罷免治百病」，讓國民黨團總召傅崐萁低聲下氣為民眾出遊送車，也讓王鴻薇縮手高度爭議的提案。

林楚茵說，國民黨可以縮了一時，假不了一世，即使撤案，國民黨、台灣民眾黨還是聯手第422次擋下國安法案，若大罷免沒過，傅崐萁、王鴻薇只會變本加厲要回來。國會亂象不只是擋法案、護權貴，更是親中勢力進逼的體現，因此刨根除害藍白的國會亂象，罷免親中藍委、「傅」隨小弟們是唯一正解。

王鴻薇今天在立法院受訪表示，這麼多立委提案、撤案，林楚茵卻只關心她。民眾黨立法院黨團日前提出不在籍投票的公投提案，很可惜最後未在23日前送出立法院，無法在今年公投，但有跟民眾黨團討論，在野黨會一起努力修法。

王鴻薇指出，之前她就針對不在籍投票提出修法草案，未來在野黨一定會密切合作推動修法，所以現在先暫時撤案，之後會再重新提案。