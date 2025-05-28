罷免吳思瑤領銜人換將未達標 賴苡任：若造謠不排除提告

罷免綠委吳思瑤團隊啟動更換領銜人行動，中選會今公布700人非原提議人，等同更換領銜人失敗。「地動刪瑤」召集人賴苡任發聲明回應，也強調如果一再造謠抹黑，不排除提告後由法院驗證同意書的真偽。

賴苡任今表示，地動刪瑤團隊已經聯絡當時送件的提議人，並向提議人求證是否收到中選會公文，送件提議人表示已收到。700份遭剔除一事，中選會的解釋為非屬「第一階段提議人」，但部分媒體、側翼、網軍、被罷免人皆想再次帶風向，試圖營造「鮭魚回郵」計畫為偽造的輿論氣氛，因此地動刪搖必須嚴正予以澄清，以正視聽。

賴苡任提出8點說明，一是當初第一階段2次送件，無論是第1次送件、還是補件，團隊皆無法得知哪些提議人被中選會認定合格、哪些被剔除。因此，如果有人攻擊為何送出同意書前不先篩選是否為中選會審查合格的提議人，便是門外漢的說法或是惡意攻擊，因為罷團本就無從得知第一階段送出的提議人名冊哪些人是合格。

賴苡任表示，二是團隊僅能根據提議人名冊影本上載明的地址，送出同意書後等待回郵，或透過媒體宣傳，讓提議人自己回來總部簽署同意書；三為施行「鮭魚回郵」計畫期間，即便是本人親自來簽，皆有問當事人是否當初簽過第一階段，答覆為肯定後團隊才會讓提議人簽同意書。

賴苡任提到，四是被中選會認定非屬「原第一階段提議人」的700份，極有可能為當初確實有簽署提議書，但在送件後經審查被中選會剔除掉的那群人。

賴苡任說，五是本罷免案第一階段分別送出2838件、2839件提議書，共5677件，被中選會審查合格為4108件，換言之1569件屬於「有簽過但不合格」。這次被剔除的700人，僅能說明這群人不在中選會認定合格的第一階段提議人名單內，並不能證明同意書是偽造或是幽靈，更不能證明這700人沒「簽過」提議書。

賴苡任指出，六重申團隊僅能針對當初有「簽過」第一階段提議書的提議人去尋找，並希望他們簽同意書，但沒有排查跟篩選的能力，無法得知哪些提議人是送件後被中選會審查認定為合格的提議人。

賴苡任說，七是為杜絕一再的抹黑、造謠等不實指控，他呼籲中選會公布本次2399份同意書有多少件為「死亡同意書」？又有多少件為「偽造情事」？以此證明鮭魚回郵計畫並無造假。

賴苡任表示，八是呼籲被罷免人吳思瑤幹事長，無須見獵心喜，全台都知道中選會在您生日的今天送上大禮，關於700份被剔除一事，如果一再造謠抹黑，不排除提告後由法院驗證同意書的真偽。