快訊

SpaceX星艦連3次測試失敗！飛行中失控爆炸影像曝光 馬斯克：有明顯進步

陳傑憲脫口「某就要照三頓揍」遭炎上！親上火線道歉 太太神救援

不是新冠、流感！4歲女童發燒、呼吸道症狀 驗5種快篩揪病因

聽新聞
0:00 / 0:00

南投選委會用戶政簽名比對連署書筆跡 綠委林楚茵批助藍委

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委林楚茵。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林楚茵。圖／聯合報系資料照片

南投縣選委會針對罷免國民黨立委馬文君、游顥連署，以草簽為由，剔除近千份連署書，馬文君還差1730人，游顥則要補693件。民進黨立委林楚茵今天批評，南投選委會跟進基隆、花蓮利用戶政系統干預罷免，戶政機關留存的簽名只能用在法定目的內，南投縣選委會卻違法使用個資，請停止迫害基層公務員，他們不是國民黨的打手。

林楚茵表示，國民黨作弊能力就像傳染病一樣，蔓延在國民黨所執政的地方政府，講起違法擋罷免的鬼故事，不說不知道，掀開不得了，南投選委會以「筆跡與戶政留存不符」退件2500以上罷免馬文君、罷免游顥連署書。

林楚茵指出，但戶政機關留存的簽名只能用在法定目的內，南投縣選委會拿來作為罷免連署比對依據，這就是違法使用個資，不只中選會要查，檢調單位也應該動起來，罷團與連署公民為了自身權利更應該提告。

林楚茵說，國民黨怕罷免骯髒手段無極限，地方選委會由「地方政府」組成，這次違法的南投縣選委會，主委就是南投縣長許淑華，再次證明國民黨透過公權力操控戶政，干預人民的罷免權利，國民黨怕罷免，公民就徹底展現力量不讓違法亂紀的南投縣政府與國民黨立委得逞，目前正在罷免補件關鍵期，請南投鄉親繼續參與補件連署。

林楚茵表示，從花蓮、基隆到南投，無良的國民黨縣市長們，請停止迫害基層公務員，他們不是藍營縣市選委會的幫兇。

罷免

延伸閱讀

影／南投罷馬二階遭剔除3817份質疑刁難 選委會這樣說

扣發軍公教加薪案 黃士修：政府違法案件又一樁

綠營將再告死亡連署 游顥轟「罷免游顥團討論塞死亡連署」

核管法表決前夕仍無版本 綠營批黑箱：為表決而表決

相關新聞

罷免吳思瑤領銜人換將未達標 賴苡任：若造謠不排除提告

罷免綠委吳思瑤團隊啟動更換領銜人行動，中選會今公布700人非原提議人，等同更換領銜人失敗。「地動刪瑤」召集人賴苡任發聲明...

南投選委會用戶政簽名比對連署書筆跡 綠委林楚茵批助藍委

南投縣選委會針對罷免國民黨立委馬文君、游顥連署，以草簽為由，剔除近千份連署書，馬文君還差1730人，游顥則要補693件。...

罷免吳思瑤更換領銜人失敗 中選會：700人非原提議人

罷免民進黨立委吳思瑤團隊「地動刪瑤」領銜人張克晉宣布退出，罷團改由備補領銜人詹嘉文接替，並依規定蒐集2400份更換領銜人...

北捷首罰罷吳團體…議員告發罷藍委也違規 蔣萬安：該罰就罰

罷免吳思瑤團體日前在北捷車站出口對面擺攤，被依未經許可開罰，成罷團被罰首例。議員鍾沛君今在市政總質詢列出至少6件罷藍委團...

砍補助、火力發電…綠營為催大罷免鋪路？ 當心民怨反噬

綠營拚大罷免，已有31名藍委罷免案完成二階連署送件，有望進入三階投票，對比罷免綠委案仍未破蛋，綠營近來似乎不惜火燒自家人，也要情勒民眾、恐嚇在野黨，無非是為催旺大罷免，避免連署查對期間冷卻。 無論是火力全開引發的空汙防制疑慮，或是大刪地方一般性補助款，殃及無辜的地方政府，影響的都是最根本的民生議題，綠營若滿腦子只想著大罷免，恐將遭民意反噬。

影／南投罷馬二階遭剔除3817份質疑刁難 選委會這樣說

全台大罷免持續中，南投罷免國民黨立委馬文君團體已收到補件公文，因審查剔除不合格達3817份，遭要求補件1730件，成全台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。