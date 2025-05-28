南投選委會用戶政簽名比對連署書筆跡 綠委林楚茵批助藍委

南投縣選委會針對罷免國民黨立委馬文君、游顥連署，以草簽為由，剔除近千份連署書，馬文君還差1730人，游顥則要補693件。民進黨立委林楚茵今天批評，南投選委會跟進基隆、花蓮利用戶政系統干預罷免，戶政機關留存的簽名只能用在法定目的內，南投縣選委會卻違法使用個資，請停止迫害基層公務員，他們不是國民黨的打手。

林楚茵表示，國民黨作弊能力就像傳染病一樣，蔓延在國民黨所執政的地方政府，講起違法擋罷免的鬼故事，不說不知道，掀開不得了，南投選委會以「筆跡與戶政留存不符」退件2500以上罷免馬文君、罷免游顥連署書。

林楚茵指出，但戶政機關留存的簽名只能用在法定目的內，南投縣選委會拿來作為罷免連署比對依據，這就是違法使用個資，不只中選會要查，檢調單位也應該動起來，罷團與連署公民為了自身權利更應該提告。

林楚茵說，國民黨怕罷免骯髒手段無極限，地方選委會由「地方政府」組成，這次違法的南投縣選委會，主委就是南投縣長許淑華，再次證明國民黨透過公權力操控戶政，干預人民的罷免權利，國民黨怕罷免，公民就徹底展現力量不讓違法亂紀的南投縣政府與國民黨立委得逞，目前正在罷免補件關鍵期，請南投鄉親繼續參與補件連署。

林楚茵表示，從花蓮、基隆到南投，無良的國民黨縣市長們，請停止迫害基層公務員，他們不是藍營縣市選委會的幫兇。